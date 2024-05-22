AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Netanyahu Talebi için umutluyuz

AK Parti Sözcüsü Çelik: Netanyahu Talebi İçin Umutluyuz



AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin İsrail Başbakanı Netanyahu'ya yönelik talebi hakkında umutlu konuştu. Ayrıca, AK Parti'nin gündemine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

MKYK Toplantısından Önemli Açıklamalar

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleşen Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı sırasında gazetecilere açıklamalarda bulunan Çelik, gelecek hafta sonunda yapılacak AK Parti İstişare ve Değerlendirme Kampı'na ilişkin hazırlıkların devam ettiğini belirtti.

Uluslararası İlişkiler ve Netanyahu Talebi

Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın toplantının başında iç ve dış politika gündemini değerlendirdiğini ve gelecek dönemde dış politikada yoğun bir mesaisinin olacağını vurguladı. Ayrıca, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin İsrail Başbakanı Netanyahu'ya yönelik talebiyle ilgili umutlu olduklarını belirtti.

Türkiye'nin Teknolojik İlerlemesi

Çelik, Türkiye'nin teknolojik yeteneklerini öne çıkaran bir örnek verdi. Akıncı İHA'nın İran'daki göreve hızlı ve etkili bir şekilde cevap vermesi, Türkiye'nin savunma teknolojisi alanındaki gelişmelerinin bir göstergesi olarak değerlendirildi.

Siyasi ve İnsani Boyut

Netanyahu ve hükümet üyeleri hakkında yapılan talebin, savaş suçlarına yönelik bir adım olduğunu vurgulayan Çelik, insanlık vicdanı ve uluslararası hukukun doğru tarafında durulması gerektiğini ifade etti.

İsrail'in Politikalarına Tepki

İspanya, Norveç ve İrlanda'nın Filistin'i devlet olarak tanıma kararını memnuniyetle karşıladıklarını belirten Çelik, bunun uluslararası toplumun İsrail'in politikalarına tepkisini yansıttığını dile getirdi.

AK Parti'deki değişim sürecinin olağan bir durum olduğunu vurgulayan Çelik, partinin sürekli olarak yenilenen ve gelişen bir yapıya sahip olduğunu ifade etti.



Güvenlik ve Savunma

Seferberlik ve Savaş Hali Yönetmeliği'nin güncellenmesi hakkında da konuşan Çelik, bu belgenin Türkiye'nin güvenlik ve savunma politikalarının gereği olduğunu ve teknolojik ve jeopolitik değişikliklere uyum sağlamak adına yapıldığını belirtti.