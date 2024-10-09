AK Parti Sözcüsünden Yisrael Katz'a Sert Yanıt

AK Parti'den İsrail Dışişleri Bakanı'na Tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında sarf ettiği sözlere sert bir dille karşılık verdi. Çelik, bu açıklamanın, hukukun önünde hesap verme korkusunun bir yansıması olduğunu vurguladı.

Katz'ın Açıklamaları Kınandı

Ömer Çelik, sosyal medya platformundaki paylaşımında, "Netanyahu'nun Nazi Dışişleri Bakanı Katz'ın Cumhurbaşkanımız hakkındaki sözleri, katliam şebekesinin hukuk önünde hesap verme korkusunun ürünüdür. Tam bir 'Nazi' olan Dışişleri Bakanı Katz ve katliam şebekesinin diğer üyeleri eninde sonunda hukuk önünde hesap verecektir." ifadesini kullandı.

Hukuk Önünde Hesap Verme Vurgusu

Çelik, ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gazze'de şehit düşenleri selamladığını ve insanlık ve insani değerler adına duruşunu sergilediğini aktardı. "Cumhurbaşkanımız, soykırım şebekesine karşı insanlık cephesinin en gür ve kararlı sesidir. Bundan rahatsızlık duyanlar ise soykırım, katliam ve barbarlığın temsilcileridir," diyerek, karşıt görüşleri eleştirdi.