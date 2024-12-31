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AK Parti, Suriye'deki İnsani Yardım Kuruluşları Çalıştayını Gerçekleştirdi

Hasan Basri Yalçın, Suriye’deki insani koşulları değerlendirdi ve gelişmelerin Türkiye için olumlu olduğunu belirtti.

Yayın Tarihi: 31.12.2024 12:54
Güncelleme Tarihi: 31.12.2024 12:58
AK Parti, Suriye'deki İnsani Yardım Kuruluşları Çalıştayını Gerçekleştirdi

AK Parti, Suriye'deki İnsani Yardım Çalıştayı Düzenledi

AK Parti İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, Suriye’deki insani yardım kuruluşlarının katılımıyla gerçekleştirilen çalıştayda önemli açıklamalarda bulundu. Yalçın, Suriye’de barınma, enerji, gıda gibi temel sorunların ve alt yapı sorunlarının devam ettiğini vurguladığı konuşmasında, “Bunların kısa sürede tamamlanması, ülkelerine dönmek isteyen insanların geri dönüşü için ön şart gibi görünüyor.” dedi.

Baas Rejimi ve Yeni Gelişmeler

Yalçın, Suriye'deki Baas rejiminin 61 yılın ardından son bulduğunu belirterek, “Sadece halkına değil Türkiye’ye de düşmanlık etmiş bir rejim, 13 gün içinde yerle bir oldu.” ifadelerini kullandı. İç savaşın sonunda ortaya çıkan olumlu sonuçlar ve Türkiye’nin Suriye ile ilişkileri hakkında da değerlendirmelerde bulundu.

İnsani Şartların İyileştirilmesi Üzerine Çalışmalar

Yalçın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sürekli olarak “Zulümle abad olunmaz” sözlerini hatırlatarak, Suriye’ye yapılan ziyaretin amacının insani şartları incelemek ve Baas rejiminin işlediği insanlık suçlarını raporlamak olduğunu ifade etti. Suriye'de deprem sonrası ortaya çıkan koşulların sadece yıkımla sınırlı kalmadığını, aynı zamanda yağma görüntüleriyle karşılaştıklarını belirtti. “Deprem, sadece bir felaketti; burada bir yağma görüntüsü de mevcut.” diye ekledi.

Yardım Faaliyetleri ve Gelecek Beklentileri

Suriye toplumunun uzun yıllardır dengeli bir yapı kuramadığını, Türkiye’ye olan ilişkilerinin de sağlıklı bir şekilde gelişmediğini belirten Yalçın, “Suriye’nin yeni yönetimle birlikte Türkiye dostu bir ülkeye dönüşmesi gerektiğine inanıyoruz.” şeklinde konuştu. AK Parti, Türk sivil toplum örgütlerinin Suriye’deki saha çalışmalarını destekleyerek, insani şartların iyileştirilmesi için kapsamlı bir rapor hazırlama sürecinde olduklarını da sözlerine ekledi.

Kültürel ve Sosyal İlişkilerin Önemi

Yalçın, Türkiye ile Suriye arasında politik ve diplomatik ilişkilerin yanında kültürel ve toplumsal bağların da sürdürülebilmesi gerektiğine dikkat çekti. Bu bağlamda, sivil toplum örgütlerinin rolü ve kardeşlik ilişkilerinin önemini vurguladı.

AK Parti İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın (solda), parti genel...

AK Parti İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın (solda), parti genel merkezinde düzenlenen Suriye'de Faaliyet Gösteren İnsani Yardım Kuruluşları Çalıştayı kapsamında basın açıklaması yaptı.

AK Parti İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın (solda), parti genel...

AK Parti İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın (solda), parti genel merkezinde düzenlenen Suriye'de Faaliyet Gösteren İnsani Yardım Kuruluşları Çalıştayı kapsamında basın açıklaması yaptı.

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