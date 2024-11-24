AK Parti TBMM Grup Başkanı Güler: 2023 Bütçesi 14 Trilyon Lira!

Türkiye'nin Bütçesi Hakkında Çarpıcı Açıklamalar

AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler, Sivas'ta düzenlenen AK Parti Sivas Merkez 8. Olağan İlçe Kongresinde önemli açıklamalarda bulundu. Güler, ülkenin bütçesinin büyüklüğünü vurgulayarak, "Bugün bütçemizin büyüklüğü 14 trilyon 800 milyar lira. Dolara böldüğümüzde rakamsal büyüklüğü 435 milyar dolar" dedi.

Açlık Tehdidi ve Türkiye'nin Rolü

Güler, Rusya-Ukrayna savaşının yarattığı ciddi açlık tehdidine de dikkat çekerek, "İhtiyaç sahibi ülkelere her yıl 40 milyon ton buğday ulaşmadığı takdirde büyük bir açlık ve kıtlık oluşabilir. Türkiye bu meseleye çözüm üretiyor" diye ifade etti.

Tahıl Koridoru Anlaşması

Türkiye'nin, Rusya ve Ukrayna arasındaki tahıl koridoru anlaşmasına öncülük ettiğini belirten Güler, Türkiye’nin karar alma süreçlerinin bölgesinde merakla takip edildiğini dile getirdi.

AK Parti'nin Başarıları ve Hedefler

Güler, AK Parti'nin iktidara geldiği dönemden bu yana Türkiye’nin kaydettiği büyümeye atıfta bulunarak, "Nüfusumuz 70 milyondu ve yıllık gayrisafi milli hasılamız 235 milyar dolar'dı. Bugün bütçemiz 14 trilyon 800 milyar lira" dedi. Güler, ayrıca İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin yönetimi hakkında eleştirilerde bulundu.

Milli Teknoloji ve Gelişmeler

Bayraktar TB3'ün TCG Anadolu gemisine inişini milli bir heyecan olarak nitelendiren Güler, Türkiye’nin havacılık sektöründeki başarılarından da bahsetti. "Bu hafta Nuri Demirağ’ın 1940’lı yıllardaki hayalini gerçekleştirdik" dedi.

Gelecek Hedefleri

Türkiye’nin 2025 yılında gelişmiş ülkeler arasına katılacağına inandığını belirten Güler, "Seneye inşallah kişi başı milli geliri 15 bin dolar olacak, 1 trilyon 300 milyar dolar gayrisafi milli hasıla hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Güler, sözlerini, Türkiye'yi daha güçlü ve gelişmiş bir ülke yapmak için azimle çalışmaya devam edeceklerini belirterek sonlandırdı. Kongreye, AK Parti Sivas Milletvekilleri Hakan Aksu, Rukiye Toy, Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun ve çok sayıda partili katıldı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.