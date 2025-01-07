AK Parti TBMM Grup Başkanı Güler'den Terörle Mücadele ve Sosyal Medya Düzenlemesi Açıklamaları

Güler: Türkiye'nin Terörle Mücadelede iyi Bir Ortamda Olması Önemli

AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler, DEM Parti heyeti ile gerçekleştirdikleri görüşmeyi değerlendirerek, "Türkiye'nin en önemli meselesi haline gelmiş konunun çözülmesi ve sonuçlandırılması noktasında iyi bir ortam var. Hava çok iyi, olumlu bir zeminde yürüyor" ifadelerini kullandı.

Umudun Artması ve Toplumsal Barış

Güler, Anadolu Yayıncılar Federasyonu'nun düzenlediği "Anadolu Sohbetleri" etkinliğinde yaptığı açıklamalarda, DEM heyeti ile güven ilişkisi içinde bir iletişim kurduklarını belirtti. "Herkesin iyi niyetle sürece katkı sağlama çabasını görüyoruz" diyen Güler, sürecin 2025 yılı itibariyle Türkiye'nin uzun yıllardır karşılaştığı sorunların çözümüne katkı sağlayacağına inandığını vurguladı.

Meclis'in Rolü ve Gelecek Gelişmeler

Meclis'in yüksek temsilinin önemine dikkat çeken Güler, "Önümüzdeki süreç hiç ummadığımız, bambaşka gelişmelere yol açacaktır" dedi. Ayrıca, devam eden süreçle ilgili genel af iddialarını değerlendirirken, "Genel af gibi bir konu gündemimizde yok" ifadelerini kullandı.

Siber Güvenlik Üzerine Yeni Yasa Teklifi

Güler, yakın bir zamanda siber güvenlik ile ilgili yeni yasa teklifini Meclis'e sunacaklarını belirtti. Bu çerçevede, Siber Güvenlik Başkanlığı'nın Cumhurbaşkanı'na bağlı olarak kurulacağını ve içinde çeşitli bakanlıkların yer alacağı bir kurul oluşturulacağını duyurdu.

Sosyal Medya Düzenlemesi Geliyor

Sosyal medya alanında yaş kısıtlamaları üzerinde çalıştıklarını ifade eden Güler, "Aile, Adalet ve İçişleri Bakanlıklarımız bu konuda etki analizleri yapıyor" şeklinde açıklama yaptı. Çocukların sosyal medya kullanımının zararlarına dikkat çekerek, düzenlemenin Şubat veya Mart ayında gündeme gelebileceğini sürdü.

Çözüm Süreci Tartışmaları

Güler, mevcut sürecin daha önceki çözüm süreci ile karşılaştırıldığında farklılıklar taşıdığını vurgulayarak, "Bu bir çözüm süreci değil; benzer hiçbir durum yok" şeklinde net bir ifade kullandı.

AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler, Anadolu Yayıncılar Federasyonunun "Anadolu Sohbetleri" etkinliğinde, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler, Anadolu Yayıncılar Federasyonunun "Anadolu Sohbetleri" etkinliğinde, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.