AK Parti TBMM Grup Başkanı Güler: Türkiye Dünyayla Rekabet Gücünü Artırmalı

Türkiye'nin Rekabet Gücü Vurgusu

AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nin 4 Eylül Kültür Merkezi'nde düzenlenen akademik yılı açılışında önemli açıklamalarda bulundu.

Güler, Türkiye'nin birçok alanda dünyayla rekabet ettiğini ve bu rekabeti daha ileri taşımayı hedeflediklerini belirtti. Sivas'ın ozanlar, yazarlar ve düşünürler şehri olduğunun altını çizen Güler, AK Parti iktidarları döneminde sağlanan hizmetlere dikkati çekti.

Üniversite Sayısındaki Artış

2002 yılından itibaren üniversite sayısının 76'dan 208'e yükseldiğini ifade eden Güler, doktor öğretim üyesi sayısının 80 binlerde, profesör ve doçent sayısının ise 40 binlerde olduğunu kaydetti. Bu verilerin Türkiye’nin uluslararası alandaki verimlilik ve rekabet gücünü artırma açısından son derece önemli olduğunu vurguladı.

Ar-Ge ve Dijital Sistemler

Güler, Ar-Ge çalışmalarına büyük önem verilmesi gerektiğini dile getirirken, yapay zeka ve dijital sistemler üzerine yürütülen projelere dikkat çekti. "Türkiye'nin şu anda üretemeyeceği çok az şey kaldı; bu konudaki önemli gelişmeleri desteklemek üzere akademisyenlerin çabalarına güvendiğini" belirtti.

Üniversitenin Sağladığı Eğitim İmkanları

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Şengönül, üniversitenin 18 fakülte, 4 enstitü, 1 devlet konservatuvarı, 4 yüksekokul ve 14 meslek yüksekokulu ile eğitim hizmeti sunduğunu bildirdi. Şengönül, tabiatıyla gelişen dünyada bilgiyi erişilebilir kılmak ve yenilikçi projeler geliştireceklerini ifade etti.

Programda TBMM AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu ise "İnsan ve Toplum" konulu bir ders verdi. Törene Sivas Vali Vekili İhsan Maskar, AK Parti Sivas milletvekilleri Hakan Aksu, Rukiye Toy, Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun, akademisyenler ve diğer davetliler katıldı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler (sol 4) ve TBMM AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu (sol 6), Sivas Cumhuriyet Üniversitesinin 4 Eylül Kültür Merkezi'nde düzenlenen akademik yılı açılış törenine katıldı.

AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler (sol 4) ve TBMM AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu (sol 6), Sivas Cumhuriyet Üniversitesinin 4 Eylül Kültür Merkezi'nde düzenlenen akademik yılı açılış törenine katıldı.