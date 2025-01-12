AK Parti Tekirdağ İl Başkanı Gümüş: 'Belediye İşleyişi Hatalı ve Yanlış'

AK Parti Tekirdağ İl Başkanı Ali Gümüş, tutuklanan belediye çalışanının durumu hakkında belediyeyi eleştirdi.

Yayın Tarihi: 12.01.2025 14:32
Güncelleme Tarihi: 12.01.2025 16:17
AK Parti Tekirdağ İl Başkanı Gümüş: 'Belediye İşleyişi Hatalı ve Yanlış'

AK Parti Tekirdağ İl Başkanı Gümüş: 'Belediye İşleyişi Hatalı ve Yanlış'

AK Parti Tekirdağ İl Başkanı Ali Gümüş, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinde görevli bir çalışanın "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçlamasıyla tutuklanmasının ardından, belediyenin tutumunu sert bir dille eleştirdi. Gümüş, sosyal medyada yaptığı açıklamada, "Bu hadiseyle ilgili belediyenin tutumunu eksik, hatalı ve yanlış buluyoruz." ifadelerini kullandı.

Tutuklanan Çalışana Dikkat Çekti

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinde "haber editörü" olarak çalışan S.A.'nın sosyal medya paylaşımları sebebiyle başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanması şehirde tartışmalara yol açtı. Gümüş, yaptığı konuşmada, "Bu kişi buraya rastgele mi seçilmiştir?" diyerek, tutuklanan çalışanın belediyenin yönetim anlayışını yansıtıp yansıtmadığını sorguladı.

Gümüş'ten Açıklamalar

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla düzenlenen bir etkinlikte konuşan Gümüş, tutuklanan zanlının ifadelerini "kabul edilemez" olarak nitelendirdi. Konuyla ilgili hukuki süreci yakından takip edeceğini vurgulayan Gümüş, "Sessiz kalmayacağız, bu konuyu hukuken takip edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Belediyenin Açıklaması Yetersiz

Belediyenin olayla ilgili yaptığı açıklamanın da yetersiz olduğunu dile getiren Gümüş, "Kişilere, kurumlara ötekileştirici, kutuplaştırıcı ifadeler kabul edilemez." açıklamalarının doğru olmadığını vurguladı. Aynı zamanda, tutuklanan çalışanın tutumunun Tekirdağ halkında büyük bir öfke yarattığını da sözlerine ekledi.

Belediyeden Resmi Açıklama

Tutuklanan S.A'nın ardından Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, "Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer'in danışmanı" olarak anılan kişinin belediyede yalnızca haber editörü olduğu belirtildi. Açıklamada, çalışanın sözleşmesinin feshedildiği ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Bu gelişmeler, belediyenin işleyişine yönelik eleştirileri yeniden gündeme taşıdı ve halk arasında tartışmalara yol açtı.

AK Parti Tekirdağ İl Başkanı Ali Gümüş, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinde "haber editörü" olarak...

AK Parti Tekirdağ İl Başkanı Ali Gümüş, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinde "haber editörü" olarak görev yaparken sosyal medyada "Cumhurbaşkanı'na hakaret" ile "halkı kin ve düşmanlığa tahrik ettiği" gerekçesiyle tutuklanan kişiye ilişkin açıklamalarda bulundu.

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