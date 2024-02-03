AK Parti Trabzon ilçe belediye başkan adayları belli oldu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz'ın telefonundan katılan Erdoğan, Beşirli Çok Amaçlı Spor Salonu'nda düzenlenen törende yaptığı konuşmada, "Sevgili hemşehrilerim, İstanbul'dan sizlere en kalbi duygularla selam ve sevgilerimi gönderiyorum. Trabzon aday tanıtım toplantısının çok çok güçlü geçtiğinin haberlerini aldım ve inanıyorum ki 31 Mart gecesi Trabzon çok daha farklı bir şahlanışla yoluna devam edecektir." dedi.

Erdoğan, "Bunun için gerek ana kademe, gerek kadın kolları, gerek gençlik kollarının şu kalan 53 günde çok çok iyi çalışacağından eminim. Buna hazır mıyız? Öyleyse durmak yok, yola devam." ifadesini kullandı.

Cumhur İttifakı'nın 31 Mart yerel seçimlerinde Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ahmet Metin Genç olarak açıklanmıştı.

AK Parti'nin Trabzon ilçe belediye başkan adayları şu şekilde;

Ortahisar AK Parti Belediye Başka Adayı Ergin Aydın

Akçaabat AK Parti Belediye Başka Adayı Osman Nuri Ekim

Araklı AK Parti Belediye Başka Adayı Hüseyin Avni Çebi

Arsin AK Parti Belediye Başka Adayı İbrahim Küçük

Çaykara AK Parti Belediye Başka Adayı Hanefi Tok

Dernekpazarı AK Parti Belediye Başka Adayı Mehmet Aşık

Düzköy AK Parti Belediye Başka Adayı Selim Çelenk

Hayrat AK Parti Belediye Başka Adayı Mehmet Nuhoğlu

Köprübaşı AK Parti Belediye Başka Adayı Ali Aydın

Maçka AK Parti Belediye Başka Adayı Koray Koçhan

Of AK Parti Belediye Başka Adayı Salim Salih Sarıalioğlu

Sürmene AK Parti Belediye Başka Adayı Hüseyin Azizoğlu

Tonya AK Parti Belediye Başka Adayı Osman Beşel

Vakfıkebir AK Parti Belediye Başka Adayı Muhammet Balta

Yomra AK Parti Belediye Başka Adayı Abdulkadir Özdemir