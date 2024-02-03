AK Parti Trabzon ilçe belediye başkan adayları belli oldu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trabzon’daki ilçe belediye başkan adaylarını duyurdu. Erdoğan, “Ana kademe, kadın kolları, gençlik kolları 53 gün kaldı. Çok çalışacağız. Buna hazır mıyız? Hazırsak, durmak yok, yola devam.” şeklinde konuştu
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz'ın telefonundan katılan Erdoğan, Beşirli Çok Amaçlı Spor Salonu'nda düzenlenen törende yaptığı konuşmada, "Sevgili hemşehrilerim, İstanbul'dan sizlere en kalbi duygularla selam ve sevgilerimi gönderiyorum. Trabzon aday tanıtım toplantısının çok çok güçlü geçtiğinin haberlerini aldım ve inanıyorum ki 31 Mart gecesi Trabzon çok daha farklı bir şahlanışla yoluna devam edecektir." dedi.
Erdoğan, "Bunun için gerek ana kademe, gerek kadın kolları, gerek gençlik kollarının şu kalan 53 günde çok çok iyi çalışacağından eminim. Buna hazır mıyız? Öyleyse durmak yok, yola devam." ifadesini kullandı.
Cumhur İttifakı'nın 31 Mart yerel seçimlerinde Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ahmet Metin Genç olarak açıklanmıştı.
AK Parti'nin Trabzon ilçe belediye başkan adayları şu şekilde;
Ortahisar AK Parti Belediye Başka Adayı Ergin Aydın
Akçaabat AK Parti Belediye Başka Adayı Osman Nuri Ekim
Araklı AK Parti Belediye Başka Adayı Hüseyin Avni Çebi
Arsin AK Parti Belediye Başka Adayı İbrahim Küçük
Çaykara AK Parti Belediye Başka Adayı Hanefi Tok
Dernekpazarı AK Parti Belediye Başka Adayı Mehmet Aşık
Düzköy AK Parti Belediye Başka Adayı Selim Çelenk
Hayrat AK Parti Belediye Başka Adayı Mehmet Nuhoğlu
Köprübaşı AK Parti Belediye Başka Adayı Ali Aydın
Maçka AK Parti Belediye Başka Adayı Koray Koçhan
Of AK Parti Belediye Başka Adayı Salim Salih Sarıalioğlu
Sürmene AK Parti Belediye Başka Adayı Hüseyin Azizoğlu
Tonya AK Parti Belediye Başka Adayı Osman Beşel
Vakfıkebir AK Parti Belediye Başka Adayı Muhammet Balta
Yomra AK Parti Belediye Başka Adayı Abdulkadir Özdemir