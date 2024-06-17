AK Parti tüm siyasi partilerle Genel Merkezi'nde bayramlaştı!

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur ve beraberindekiler tarafından karşılanan parti heyetleri, birer birer bayramlaştı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur ve ekibi, bayram vesilesiyle parti heyetlerini ağırladı. Ziyaretler sırasında önemli siyasi ve toplumsal konular ele alındı.



Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ve Milliyetçi Hareket Partisi’nin (MHP) ardından AK Parti'yi, HÜDA PAR Genel Sekreteri Şehzade Demir başkanlığındaki heyet ziyaret etti. Bayram tebrikleşmesinin ardından konuşan Uygur, Kurban Bayramı'nın Gazze başta olmak üzere tüm mazlum coğrafyalara huzur getirmesini diledi. Şehzade Demir ise Gazze'de yaşananların dünya için kritik bir süreç olduğunu ve Türkiye'nin Gazze'yi yalnız bırakmamasının önemli olduğunu vurguladı.



YRP, AK Parti’yi ziyaret etti

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Geyveli başkanlığındaki heyet, AK Parti'yi ziyaret etti. Geyveli, Genel Başkanları Fatih Erbakan'ın selamını ileterek, bayramın tüm mazlum coğrafyalara kurtuluş getirmesini diledi. Geyveli, "Asgari ücretin yoksulluk sınırına yükseltilmesi, emekli maaşlarının iyileştirilmesi ve çiftçilerin desteklenmesi gerektiğini" belirtti.

BBP heyeti de AK Parti heyetiyle bayramlaştı

BBP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Emin Serin başkanlığındaki heyet, AK Parti'yi ziyaret etti. Serin, Gazze'deki olaylar nedeniyle buruk bir bayram yaşadıklarını belirterek, Srebrenitsa ve Kerkük katliamlarının anılacağını söyledi. Uygur, BBP camiasının bayramını tebrik ederek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde mazlumların haklarını savunmaya devam edeceklerini vurguladı.

DSP heyeti de Genel Merkez’deydi

DSP Genel Başkan Yardımcısı İbrahim Yumuşak ve beraberindeki heyet, bayramlaşma için AK Parti'yi ziyaret etti. Yumuşak, bayramın tüm dünyada barış ve huzur getirmesini dilerken, Uygur, Gazze'deki soykırım nedeniyle buruk bir bayram yaşadıklarını ve Türkiye'nin bu vahşete karşı durmaya devam edeceğini belirtti.

İYİ Parti ve Vatan Partisi heyetleri de Belgin Uygur ile görüştü!

İYİ Parti Aile ve Sosyal Hizmetlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Kevser Ofluoğlu başkanlığındaki heyet, AK Parti'yi ziyaret ederek bayram tebriklerini iletti. Kadının toplumdaki rolüne dikkat çeken Uygur, kadınların karar alma mekanizmalarında yer almasının önemini vurguladı. Ofluoğlu da sürdürülebilir kalkınma için kadın istihdamının artırılması gerektiğini belirtti.

Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Nusret Senem başkanlığındaki heyet de AK Parti'yi ziyaret ederek bayram tebriklerini iletti.