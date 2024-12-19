AK Parti Türkiye Adalet Akademisi Kanun Teklifini Meclis'e Sundular

AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, Türkiye Adalet Akademisi Kanun Teklifi'ni TBMM Başkanlığına sunduklarını duyurdu. Gül, Meclis'te gerçekleştirdiği basın toplantısında, kanun teklifinin 20 maddeden oluştuğunu belirtti.

Bütçe Maratonu ve Teşekkür

Gül, TBMM Genel Kurulu'nda devam eden bütçe maratonunun yarın tamamlanacağını hatırlatarak, millete AK Parti hükümetlerine 23. bütçesini hazırlama imkanı tanıdığı için teşekkür etti.

Coğrafya ve Politika

“Coğrafyamız adeta bir yangın yeri” diyen Gül, yürüttükleri politikalarla Türkiye’ye bir kıvılcım dahi sıçratmadan zorlu süreçleri yönetmeye devam ettiklerinin altını çizdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, kriz alanlarında masada olduğunu vurguladı. Türkiye'nin barış ve huzurun sembolü olduğunu belirtti.

Yeni Anayasa İhtiyacı

Gül, mevcut anayasanın Türkiye'yi Türkiye Yüzyılı'na taşımakta yetersiz kaldığını ifade ederek yeni bir anayasa gereksiniminin aciliyetine dikkat çekti. 2025'te yeni bir anayasaya kavuşmayı hedeflediklerini belirtti.

Eğitim Kurulu ve Hukuk Araştırmaları Merkezi

Adil, bağımsız ve etkin bir yargı sistemi için, Türkiye Adalet Akademisi için eğitim kurulu oluşturulacağını belirten Gül, bu kurulun çoğulcu bir yapıda kurulacağını ve yargı mensuplarının eğitimlerinin güçlendirileceğini aktardı. Ayrıca, “Hukuk Araştırmaları Merkezi” kurulmasının da teklif edildiğini vurguladı.

Yargı Mensuplarının Eğitimi

Gül, hakim ve savcılar için hem meslek öncesi hem de meslek içi eğitimlerin önemli olduğunu ifade ederek, bu eğitimlerin kalitesinin artırılmasının Türkiye’nin yargı sistemini güçlendireceğini belirtti.

Sonuç olarak, Gül, Türkiye’nin hukuksal yapısını güçlendirmek ve ekmeğini artırmak için yapısal reformlara devam etme kararlılığında olduklarını sözlerine ekledi.

AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül (ortada), Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye Adalet Akademisi Kanun Teklifini Meclis Başkanlığına sunduklarını bildirdi.

AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül (ortada), Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye Adalet Akademisi Kanun Teklifini Meclis Başkanlığına sunduklarını bildirdi.