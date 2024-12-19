DOLAR
35,08 -0,13%
EURO
36,59 -0,66%
ALTIN
2.928,17 -0,4%
BITCOIN
3.597.423,05 -1,2%

AK Parti Türkiye Adalet Akademisi Kanun Teklifini Meclis'e Sundular

AK Parti, Türkiye Adalet Akademisi Kanun Teklifi'ni Meclis'e sundu, hukuk araştırmaları merkezi kurulacak.

Yayın Tarihi: 19.12.2024 17:02
Güncelleme Tarihi: 19.12.2024 17:02
AK Parti Türkiye Adalet Akademisi Kanun Teklifini Meclis'e Sundular

AK Parti Türkiye Adalet Akademisi Kanun Teklifini Meclis'e Sundular

AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, Türkiye Adalet Akademisi Kanun Teklifi'ni TBMM Başkanlığına sunduklarını duyurdu. Gül, Meclis'te gerçekleştirdiği basın toplantısında, kanun teklifinin 20 maddeden oluştuğunu belirtti.

Bütçe Maratonu ve Teşekkür

Gül, TBMM Genel Kurulu'nda devam eden bütçe maratonunun yarın tamamlanacağını hatırlatarak, millete AK Parti hükümetlerine 23. bütçesini hazırlama imkanı tanıdığı için teşekkür etti.

Coğrafya ve Politika

“Coğrafyamız adeta bir yangın yeri” diyen Gül, yürüttükleri politikalarla Türkiye’ye bir kıvılcım dahi sıçratmadan zorlu süreçleri yönetmeye devam ettiklerinin altını çizdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, kriz alanlarında masada olduğunu vurguladı. Türkiye'nin barış ve huzurun sembolü olduğunu belirtti.

Yeni Anayasa İhtiyacı

Gül, mevcut anayasanın Türkiye'yi Türkiye Yüzyılı'na taşımakta yetersiz kaldığını ifade ederek yeni bir anayasa gereksiniminin aciliyetine dikkat çekti. 2025'te yeni bir anayasaya kavuşmayı hedeflediklerini belirtti.

Eğitim Kurulu ve Hukuk Araştırmaları Merkezi

Adil, bağımsız ve etkin bir yargı sistemi için, Türkiye Adalet Akademisi için eğitim kurulu oluşturulacağını belirten Gül, bu kurulun çoğulcu bir yapıda kurulacağını ve yargı mensuplarının eğitimlerinin güçlendirileceğini aktardı. Ayrıca, “Hukuk Araştırmaları Merkezi” kurulmasının da teklif edildiğini vurguladı.

Yargı Mensuplarının Eğitimi

Gül, hakim ve savcılar için hem meslek öncesi hem de meslek içi eğitimlerin önemli olduğunu ifade ederek, bu eğitimlerin kalitesinin artırılmasının Türkiye’nin yargı sistemini güçlendireceğini belirtti.

Sonuç olarak, Gül, Türkiye’nin hukuksal yapısını güçlendirmek ve ekmeğini artırmak için yapısal reformlara devam etme kararlılığında olduklarını sözlerine ekledi.

AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül (ortada), Meclis'te düzenlediği basın toplantısında...

AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül (ortada), Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye Adalet Akademisi Kanun Teklifini Meclis Başkanlığına sunduklarını bildirdi.

AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül (ortada), Meclis'te düzenlediği basın toplantısında...

AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül (ortada), Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye Adalet Akademisi Kanun Teklifini Meclis Başkanlığına sunduklarını bildirdi.

İLGİLİ HABERLER

TOKİ'den Konut Projesine Müjde! 31 Aralık'a Kadar Başvuru İmkanı

Su Faturalarında %50 İndirim! O Vatandaşlara Dev Destek

Emekli Zamlarında Kritik Tarih ve Hesaplamalar Yapıldı

Emeklilerin sessiz çığlığı yükseldi: 10 Bin Lira Seyyanen Zam İstendi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
BM Genel Sekreteri Guterres'ten Suriye Suçlarına Karşı Uluslararası Destek Çağrısı
2
AK Parti Türkiye Adalet Akademisi Kanun Teklifini Meclis'e Sundular
3
Kazakistan'dan Gaziantep'e Okul Desteği: Temel Atma Töreni Gerçekleşti
4
Beylikdüzü'nde Kaldırımda El Bombası Bulundu
5
İstanbul'da İş İnsanı Nihat Özçelik Gözaltına Alındı
6
Diyarbakır'da Deprem Konutları 2024'te Sahiplerine Teslim Edilecek
7
CHP Genel Başkanı Özel'den Marmara Cezaevi Ziyareti: Ahmet Özer İçin Hızlı İddianame Bekliyoruz

TOKİ'den Konut Projesine Müjde! 31 Aralık'a Kadar Başvuru İmkanı

Emekli Zamlarında Kritik Tarih ve Hesaplamalar Yapıldı

Ocak Öncesi Emeklilere 20.000 TL Ek Ödeme Fırsatı!

Tarihi Zam: En Düşük Maaş 47.000 TL Oldu

Emeklilerin sessiz çığlığı yükseldi: 10 Bin Lira Seyyanen Zam İstendi

Çalışanlara 2025 Müjdesi: Asgari Ücret ile O Ödemelerde de Artış Bekleniyor

Kamu Bankasından 4500 TL'lik Ödemeler Başlıyor

Evlenecek Çiftlere On Binlerce Lira İndirim Desteği

Su Faturalarında %50 İndirim! O Vatandaşlara Dev Destek

Emeklilere Çifte Müjde: En Düşük Emekli Maaşına ek refah payı ile artacak!

Bankaların Promosyon Yarışı: 80.000 TL Rekoru Aşıldı!

Hayalinizdeki Araca Ulaşmanın Yolu: 350.000 TL Faizsiz Kredi Açıklandı