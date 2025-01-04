AK Parti Üye Sayısı 11 Milyon 135 Bin 306: Kandemir'den Açıklama

İşte AK Parti’nin Büyüyen Ailesi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, Yargıtay verilerine göre partinin üye sayısının 11 milyon 135 bin 306 olduğunu belirtti. Kandemir, bu rakamın yalnızca bir partiyi değil, aynı zamanda bir millet hareketini temsil ettiğini ifade etti.

Türkiye’nin En Büyük Ailesi Olma Sorumluluğu

Kandemir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Dünya siyasi tarihinin en geniş tabanlı ve en güçlü hareketlerinden biri olarak, bir kez daha Türkiye'nin en büyük ailesi olmanın sorumluluğunu omuzladık” dedi.

Samimiyetin ve Güvenin Nişanesi

Kandemir, “Bu rakam, Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde teşkilatımızın milletimizle kurduğu güçlü bağın, samimiyetin ve güvenin bir nişanesi.” ifadelerini kullandı.

Teşkilata Teşekkür

Ayrıca, Kandemir, bu başarıda emeği geçen tüm teşkilat mensuplarına teşekkür etti. “AK Parti ailesi, sokak sokak dolaşıp büyük bir azimle 'Bu dava benim davam' diyerek yola çıkan teşkilat mensuplarının alın teriyle büyüdü. Onların hikayesi, bu büyük davanın hikayesidir.” şeklinde konuştu.

Ankara Teşkilatı’nın Başarısı

Özellikle bir yıl içinde 140 bin yeni üye kazandırarak Ankara’daki üye sayısını 1 milyona yaklaştıran Ankara Teşkilatı’na ve İl Başkanı Hakan Han Özcan'a da tebriklerini iletti. Kandemir, “AK Parti ailesi olarak, ilk günkü aşkla ve kararlılıkla milletimize hizmet etmeye devam edeceğiz.” dedi.

Rabbim, davamızı, birliğimizi ve kardeşliğimizi daim eylesin.