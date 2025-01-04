DOLAR
35,36 -0,01%
EURO
36,47 -0,01%
ALTIN
2.999,46 -0,14%
BITCOIN
3.466.282,64 0,34%

AK Parti Üye Sayısı 11 Milyon 135 Bin 306: Kandemir'den Açıklama

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, parti üye sayısının 11 milyon 135 bin 306 olduğunu duyurdu.

Yayın Tarihi: 04.01.2025 17:13
Güncelleme Tarihi: 04.01.2025 17:13
AK Parti Üye Sayısı 11 Milyon 135 Bin 306: Kandemir'den Açıklama

İşte AK Parti’nin Büyüyen Ailesi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, Yargıtay verilerine göre partinin üye sayısının 11 milyon 135 bin 306 olduğunu belirtti. Kandemir, bu rakamın yalnızca bir partiyi değil, aynı zamanda bir millet hareketini temsil ettiğini ifade etti.

Türkiye’nin En Büyük Ailesi Olma Sorumluluğu

Kandemir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Dünya siyasi tarihinin en geniş tabanlı ve en güçlü hareketlerinden biri olarak, bir kez daha Türkiye'nin en büyük ailesi olmanın sorumluluğunu omuzladık” dedi.

Samimiyetin ve Güvenin Nişanesi

Kandemir, “Bu rakam, Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde teşkilatımızın milletimizle kurduğu güçlü bağın, samimiyetin ve güvenin bir nişanesi.” ifadelerini kullandı.

Teşkilata Teşekkür

Ayrıca, Kandemir, bu başarıda emeği geçen tüm teşkilat mensuplarına teşekkür etti. “AK Parti ailesi, sokak sokak dolaşıp büyük bir azimle 'Bu dava benim davam' diyerek yola çıkan teşkilat mensuplarının alın teriyle büyüdü. Onların hikayesi, bu büyük davanın hikayesidir.” şeklinde konuştu.

Ankara Teşkilatı’nın Başarısı

Özellikle bir yıl içinde 140 bin yeni üye kazandırarak Ankara’daki üye sayısını 1 milyona yaklaştıran Ankara Teşkilatı’na ve İl Başkanı Hakan Han Özcan'a da tebriklerini iletti. Kandemir, “AK Parti ailesi olarak, ilk günkü aşkla ve kararlılıkla milletimize hizmet etmeye devam edeceğiz.” dedi.

Rabbim, davamızı, birliğimizi ve kardeşliğimizi daim eylesin.

İLGİLİ HABERLER

Asgari Ücretli Çalışanlara Sosyal Destek Müjdesi: 2025'te Ödenecek

Çift Katlı Ev ve Tarım Arazisi Uygun Fiyata Satışta!

O ilde 55.000 TL’ye Ev Sahibi Olma Fırsatı

Emeklilere Yeni Destek: Ücret Sadece 1 TL Olacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
AK Parti Üye Sayısı 11 Milyon 135 Bin 306: Kandemir'den Açıklama
2
Zonguldak'ta 3,5 Yaşındaki Çocuğun Ölümü: Anne Tutuklandı
3
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye Sert Eleştiriler: 'Hizmet Düşmanlığı Değişmiyor!'
4
Tüm Emekliler Derneğinden 'Refah Payı' Talebi: Emeklilerin Alım Gücü Düşüyor
5
Aydın'da Ferdi Tayfur İçin Lokma Dağıtıldı
6
Brezilya'da İsrailli Asker Hakkında Soruşturma Kararı Alındı
7
Yeniden Refah Partisi'nden Emekli Maaşına Acil Düzenleme Çağrısı

2025 MTV Artışında Bankalardan Büyük Destek! 6 Bankadan Taksit İmkanları Açıklandı

Denizbank'tan 2025'e Özel Kampanyası: Her adım bedava olacak

Asgari Ücretli Çalışanlara Sosyal Destek Müjdesi: 2025'te Ödenecek

Doğuda Batıya Zam Furyası: Ekmeğe Yüzde 25 Zam Geldi!

Çift Katlı Ev ve Tarım Arazisi Uygun Fiyata Satışta!

O ilde 55.000 TL’ye Ev Sahibi Olma Fırsatı

Yapı Kredi'den 2025 Müjdesi: 2500 TL Ek Ödeme Şansı

Emeklilere Yeni Destek: Ücret Sadece 1 TL Olacak

Yemek Kartları Restoranlarla Sınırlı! Çalışanları Endişelendiriyor

ŞOK’ta Deterjanda Yüzde 35 İndirim! Fiyatlar 40 TL’ye Düştü

TÜED'den Emeklilere Seyyanen Zam Talebi Ortaya Çıktı

Memur ve Emekliye Müjde! 2024 Zam Oranlarına Ramak Kaldı