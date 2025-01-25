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AK Parti Van 8. Olağan İl Kongresi: Gelecek İçin Birlik Vurgusu

AK Parti Van 8. Olağan İl Kongresi'nde birlik, kardeşlik ve ülke için çalışmanın önemi vurgulandı.

Yayın Tarihi: 25.01.2025 15:44
Güncelleme Tarihi: 25.01.2025 15:44
AK Parti Van 8. Olağan İl Kongresi: Gelecek İçin Birlik Vurgusu

AK Parti Van 8. Olağan İl Kongresi'nde Güçlü Mesajlar

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya ve Vedat Demiröz, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte AK Parti Van 8. Olağan İl Kongresi'nde bir araya geldi. Nur Tatar Spor Salonu'nda gerçekleşen kongrede Kaya, Van'daki teşkilat mensuplarına teşekkür ederek partinin başarısındaki katkılarına değindi.

Van'ın Önemi ve AK Parti'nin Vizyonu

Kaya, Van'ın AK Parti'nin kuruluşundan bu yana Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gönülden desteklediği bir il olduğunu belirterek, 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' şiarıyla hareket ettiklerini ifade etti. Ayrıca, AK Parti'nin sadece bir siyasi parti değil, aynı zamanda insanlara hizmet etmeyi amaçlayan bir dava olduğunu vurguladı.

Ülkeye Gelişimin Anahtarı: Birlik ve Beraberlik

Kaya, 'Cumhurbaşkanımızın ülkemizi getirdiği bu noktayı daha ileriye taşımak için gecemizi gündüzümüze katmalıyız' diyerek partinin birlik ve beraberlik içerisinde çalışmasının önemine dikkat çekti. 'Van'da sıkılmadık el, kazanılmadık gönül bırakmayacağız' dedi.

Emperyalizme Karşı Direnç

Kongrede söz alan Vedat Demiröz ise AK Parti'nin 12 milyonu aşan üye sayısı ile dünyanın en büyük sivil toplum kuruluşu olduğunu belirtti. 'Dünyada emperyalist ülkeler Türk halkını bölmek için yıllarca çaba sarf ettiler ancak biz bu tuzağa düşmedik' diyerek birliğin önemini vurguladı.

Geleceğe Güvenle Bakıyoruz

Demiröz, Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinin sadece Türkiye için değil, tüm Müslüman ülkeler için büyük bir umut kaynağı olduğunu belirtti. 'Gelecek günler daha güzel olacak. İllerimizin en güzel şekilde kalkınmasını sağlayacağız' diyerek kongredeki ruhu pekiştirdi.

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