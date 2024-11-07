DOLAR
34,22 -0,17%
EURO
37,04 -0,85%
ALTIN
2.952,9 -0,99%
BITCOIN
2.556.755,2 2,04%

AK Parti ve Birleşik Rusya Partisi Arasında Yeni Protokol İmzalandı

AK Parti, Birleşik Rusya ile ilişkileri geliştirmek üzere bir protokol imzaladı.

Yayın Tarihi: 07.11.2024 14:31
Güncelleme Tarihi: 07.11.2024 15:03
AK Parti ve Birleşik Rusya Partisi Arasında Yeni Protokol İmzalandı

AK Parti ile Birleşik Rusya Arasındaki İşbirliği Derinleşiyor

AK Parti, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in liderlik ettiği Birleşik Rusya Partisi ile ilişkilerin geliştirilmesine yönelik yeni bir protokol imzaladı.

Moskova Temasları ve Protokol İmzaları

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala başkanlığındaki heyet, Moskova’daki temasları çerçevesinde Birleşik Rusya Partisi’ni ziyaret etti. Ziyaret sırasında Türkiye’nin Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç de bölgede bulunmaktaydı.

Ala ve heyeti, Birleşik Rusya Partisi Genel Konsey Sekreteri Vladimir Yakuşev ve Yüksek Konsey Üyesi Andrey Klimov ile bir araya gelerek görüş alışverişinde bulundu. Yapılan görüşme neticesinde iki parti arasında, 2009 yılında imzalanan mutabakat zaptına ek olarak, 2025-2027 Yıllarını Kapsayan İşbirliğinin Genişletilmesi ve Derinleştirilmesine İlişkin Protokol imzalandı.

Geçmişteki İşbirlikleri ve İleriye Dönük Hedefler

AK Parti Genel Başkanvekili Ala, burada yaptığı konuşmada, bugüne kadar 13 farklı ülkeden siyasi partilerle mutabakat antlaşmaları imzaladıklarını açıkladı. Ayrıca, 13 ülke ile birlikte görüşmelerin sürdüğüne de dikkat çekti. AK Parti ve Birleşik Rusya arasındaki ilişkilerin resmi temelin, 21 Kasım 2009 tarihinde atıldığını hatırlatarak, Türkiye Cumhuriyeti ile Rusya Federasyonu arasındaki ortaklığın önemine vurgu yaptı.

Ala, "Bu protokol, çok taraflılık, eşitlik ve karşılıklı saygı ilkeleri çerçevesinde ikili diyaloğumuzu güçlendirmeyi hedefliyor," diyerek açıklamada bulundu. Protokolün sağladığı kazanımların ikili ilişkilere birçok alanda ivme katacağını ve ilişkilerin bölgede istikrar ve refah sağlama yönünde ilerleyeceğini vurguladı.

Devlet Duması Ziyareti

AK Parti heyeti, önemli görüşmelerine Rusya’nın alt kanadı olan Devlet Duması’nı ziyaret ederek devam etti. Bu ziyaretle, iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da güçlenmesi amaçlanmaktadır.

AK Parti, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in partisi Birleşik Rusya ile ilişkilerin...

AK Parti, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in partisi Birleşik Rusya ile ilişkilerin geliştirilmesine ilişkin protokol imzaladı. AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala (sağda) ve beraberindeki heyet, Birleşik Rusya Partisi Genel Konsey Sekreteri, Rusya Parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi Birinci Yardımcısı Vladimir Yakuşev (solda), Birleşik Rusya Partisi Yüksek Konseyi Üyesi Andrey Klimov ve beraberindeki heyet ile görüştü.

AK Parti, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in partisi Birleşik Rusya ile ilişkilerin...

AK Parti, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in partisi Birleşik Rusya ile ilişkilerin geliştirilmesine ilişkin protokol imzaladı. AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala (sağda) ve beraberindeki heyet, Birleşik Rusya Partisi Genel Konsey Sekreteri, Rusya Parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi Birinci Yardımcısı Vladimir Yakuşev (solda), Birleşik Rusya Partisi Yüksek Konseyi Üyesi Andrey Klimov ve beraberindeki heyet ile görüştü.

İLGİLİ HABERLER

800.000 TL faizsiz kredi imkanı açıklandı! Kasım ayı son olacak

Araç sahibi olanı dara sokacaklar! Ocak’ta o ücrete de yüzde 43 zam

Cep telefonu alacaklar dikkat! 131 TL'den 45.000 TL'ye yükselecek

Yeni zam oranı netlik kazandı! Yüzde 40 zam ceplere yakışacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ursula von der Leyen ile Önemli Görüşme
2
Belçika Başbakan Yardımcısından Almanya'daki Antisemitizmle Mücadele Önergesine Eleştiri
3
DEM Partisi Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan Hakkındaki Soruşturma Gelişmeleri
4
Kayseri'de Köpeğini Aracın Yanında Koşturan Sürücüye Ceza
5
Adana'da Sulama Kanalında Kayıp Kardeş Draması
6
Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi Arnavutluk'ta Gerçekleşecek
7
Türkmen Bakan Aydın Maruf'dan IKBY'de Etnik Temsil Talebi

Cumhuriyet tarihinin en geniş TOKİ projesi! Bu sabah 81 ilde resmen başvurular başladı!

Araç sahibi olanı dara sokacaklar! Ocak’ta o ücrete de yüzde 43 zam

SSK, Bağkur ve 4C’liyi bekleyen Ocak sürprizi nihayet ortaya çıktı! OVP’deki hesaplar çarşıya uymayacak

Sıfır otomobili taksitle aldıracak dev kampanya! Kasım ayı bitmeden 155.000 TL kar alınacak

2025 yılı için erken tahmin! Erken seçim ve asgari ücret tespiti açıklaması geldi

Cep telefonu alacaklar dikkat! 131 TL'den 45.000 TL'ye yükselecek

Trump ne zaman göreve başlayacak?- Kaç yıl görevde kalacak

Tek şarta 150.000 TL karşılıksız verilecek! Bakan Uraloğlu’ndan yeni destek açıklaması

2025’te araçlar yüzde 43,93 daha ucuza alınacak! Karar DÜN açıklandı

Beylikdüzü, Maltepe ve Esenler... SGK açıkladı satışlar resmen başladı

Yeni zam oranı netlik kazandı! Yüzde 40 zam ceplere yakışacak

800.000 TL faizsiz kredi imkanı açıklandı! Kasım ayı son olacak