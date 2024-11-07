AK Parti ve Birleşik Rusya Partisi Arasında Yeni Protokol İmzalandı

AK Parti ile Birleşik Rusya Arasındaki İşbirliği Derinleşiyor

AK Parti, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in liderlik ettiği Birleşik Rusya Partisi ile ilişkilerin geliştirilmesine yönelik yeni bir protokol imzaladı.

Moskova Temasları ve Protokol İmzaları

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala başkanlığındaki heyet, Moskova’daki temasları çerçevesinde Birleşik Rusya Partisi’ni ziyaret etti. Ziyaret sırasında Türkiye’nin Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç de bölgede bulunmaktaydı.

Ala ve heyeti, Birleşik Rusya Partisi Genel Konsey Sekreteri Vladimir Yakuşev ve Yüksek Konsey Üyesi Andrey Klimov ile bir araya gelerek görüş alışverişinde bulundu. Yapılan görüşme neticesinde iki parti arasında, 2009 yılında imzalanan mutabakat zaptına ek olarak, 2025-2027 Yıllarını Kapsayan İşbirliğinin Genişletilmesi ve Derinleştirilmesine İlişkin Protokol imzalandı.

Geçmişteki İşbirlikleri ve İleriye Dönük Hedefler

AK Parti Genel Başkanvekili Ala, burada yaptığı konuşmada, bugüne kadar 13 farklı ülkeden siyasi partilerle mutabakat antlaşmaları imzaladıklarını açıkladı. Ayrıca, 13 ülke ile birlikte görüşmelerin sürdüğüne de dikkat çekti. AK Parti ve Birleşik Rusya arasındaki ilişkilerin resmi temelin, 21 Kasım 2009 tarihinde atıldığını hatırlatarak, Türkiye Cumhuriyeti ile Rusya Federasyonu arasındaki ortaklığın önemine vurgu yaptı.

Ala, "Bu protokol, çok taraflılık, eşitlik ve karşılıklı saygı ilkeleri çerçevesinde ikili diyaloğumuzu güçlendirmeyi hedefliyor," diyerek açıklamada bulundu. Protokolün sağladığı kazanımların ikili ilişkilere birçok alanda ivme katacağını ve ilişkilerin bölgede istikrar ve refah sağlama yönünde ilerleyeceğini vurguladı.

Devlet Duması Ziyareti

AK Parti heyeti, önemli görüşmelerine Rusya’nın alt kanadı olan Devlet Duması’nı ziyaret ederek devam etti. Bu ziyaretle, iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da güçlenmesi amaçlanmaktadır.

AK Parti, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in partisi Birleşik Rusya ile ilişkilerin geliştirilmesine ilişkin protokol imzaladı. AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala (sağda) ve beraberindeki heyet, Birleşik Rusya Partisi Genel Konsey Sekreteri, Rusya Parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi Birinci Yardımcısı Vladimir Yakuşev (solda), Birleşik Rusya Partisi Yüksek Konseyi Üyesi Andrey Klimov ve beraberindeki heyet ile görüştü.

AK Parti, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in partisi Birleşik Rusya ile ilişkilerin geliştirilmesine ilişkin protokol imzaladı. AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala (sağda) ve beraberindeki heyet, Birleşik Rusya Partisi Genel Konsey Sekreteri, Rusya Parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi Birinci Yardımcısı Vladimir Yakuşev (solda), Birleşik Rusya Partisi Yüksek Konseyi Üyesi Andrey Klimov ve beraberindeki heyet ile görüştü.