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AK Parti ve DEM Parti Heyetleri Bir Araya Geldi

AK Parti ve DEM Parti heyetleri, TBMM'de bir görüşme gerçekleştirdi. İki parti arasında olumlu bir diyalog kuruldu.

Yayın Tarihi: 06.01.2025 15:11
Güncelleme Tarihi: 06.01.2025 15:13
AK Parti ve DEM Parti Heyetleri Bir Araya Geldi

AK Parti ve DEM Parti Görüşmesi

AK Parti heyeti, DEM Parti heyeti ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi. DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ve Ahmet Türk'ten oluşan heyet, AK Parti TBMM Grup Başkanlığı’nı ziyaret etti.

Görüşme Hakkında Ayrıntılar

Görüşmeye; AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Genel Başkanvekili Efkan Ala, Sözcü Ömer Çelik ve Grup Başkanvekili Özlem Zengin katıldı. Toplantı yaklaşık 1 saat 20 dakika sürdü.

Görüşmenin Sonrası

Görüşmenin ardından, AK Parti Grup Başkanı Güler, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Samimi, olumlu bir şekilde sohbet ettik, düşüncelerimizi paylaştık, kendilerini yolcu ettik. Daha sonraki günlerde gerekli açıklamalar yapılacaktır," dedi.

AK Parti heyeti, DEM Parti heyeti ile bir araya geldi. DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ve...

AK Parti heyeti, DEM Parti heyeti ile bir araya geldi. DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ile DEM Parti'li Ahmet Türk'ten oluşan heyet, AK Parti TBMM Grup Başkanlığını ziyaret etti. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin ile DEM Parti heyeti arasındaki görüşme yaklaşık 1 saat 20 dakika sürdü.

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