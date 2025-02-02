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AK Parti ve Etiyopya Refah Partisi Arasında Tarihi Mutabakat Zaptı İmzalandı

AK Parti ve Etiyopya Refah Partisi, ilişkileri güçlendirmek üzere mutabakat zaptı imzaladı.

Yayın Tarihi: 02.02.2025 14:37
Güncelleme Tarihi: 02.02.2025 14:42
AK Parti ve Etiyopya Refah Partisi Arasında Tarihi Mutabakat Zaptı İmzalandı

AK Parti ve Etiyopya Refah Partisi Arasında Tarihi Mutabakat Zaptı İmzalandı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, AK Parti ile Etiyopya'daki iktidar partisi Refah Partisi arasında ilişkileri güçlendirmeye yönelik bir mutabakat zaptının imzalandığını duyurdu.

Sırakaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Avrupa'dan Asya'ya, Afrika'dan Amerika'ya daha adil bir dünya mümkün" vizyonuyla dünya genelinde merhamet ağları oluşturmaya devam ettiklerini vurguladı.

Paylaşımında mutabakat zaptına dair görsellere de yer veren Sırakaya, şu ifadeleri kullandı:

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın riyasetinde Etiyopya ile Somali arasında gerilimleri sonlandıran tarihi anlaşmanın hemen ardından, Etiyopya'da AK Parti'miz, iktidarda olan Refah Partisi ile partiler ve ülkeler arası ilişkileri güçlendirmeye yönelik bir mutabakat zaptına imza attık. Refah Partisi Başkan Yardımcısı Adem Farah ile birlikte imzaladığımız bu mutabakat metninin kardeş iki ülke için hayırlara vesile olmasını diliyorum.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya (solda), AK Parti ile Etiyopya'da iktidar partisi...

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya (solda), AK Parti ile Etiyopya'da iktidar partisi olan Refah Partisi arasında ilişkileri güçlendirmeye yönelik mutabakat zaptının imzalandığını bildirdi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sırakaya, Refah Partisi Başkan Yardımcısı Adem Farah (sağda) ile bir araya geldi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya (solda), AK Parti ile Etiyopya'da iktidar partisi...

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya (solda), AK Parti ile Etiyopya'da iktidar partisi olan Refah Partisi arasında ilişkileri güçlendirmeye yönelik mutabakat zaptının imzalandığını bildirdi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sırakaya, Refah Partisi Başkan Yardımcısı Adem Farah (sağda) ile bir araya geldi.

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