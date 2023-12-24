AK Parti ve MHP 30 büyükşehirdeki adaylar için anlaşma sağladı

Yerel seçimlere birkaç ay kala siyasi partiler seçimle ilgili tüm çalışmalarına hız verdi. MHP'nin Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, parti genel merkezinde bir açıklama yaptı ve açıklamasında bugün AK Parti ile MHP arasındaki işbirliği esaslarının görüşülmesi amacıyla 26 Ekim 2023'te başlatılan sürecin 13'üncü toplantıyla tamamlandığını söyledi.

“HER PARTİ 22 İLDE KENDİ ADAYLARINI SEÇECEK”





Her zaman olduğu gibi, 'önce ülkem, önce ülkem' sloganıyla tartışılan konuların, anlayış ve nezaket çerçevesinde, karşılıklı irade çerçevesinde tam bir uzlaşı ve uyum içinde çözüme kavuşturulduğunu vurgulayan Feti Yıldız, şöyle konuştu:

“Görüşmeler sonucunda 30 büyükşehirde iş birliği yapma, Mersin ve Manisa'da MHP'nin büyükşehir belediye başkan adaylarını destekleme, 28 büyükşehirde AK Parti'nin büyükşehir belediye başkan adaylarını destekleme kararı aldık. 51 ilin 22'sinde geri kalan 29 il merkezinden adaylarla seçime katılım için işbirliği yapılmasına karar verildi. Tarihi önemi nedeniyle AK Partinin adayının Ahlat'ta, Söğüt'te de MHP adayının desteklenmesi uygun görüldü."

Feti Yıldız'a, MHP'yi yerel yönetim seçim müzakere heyetinde temsil eden Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Sadir Durmaz ve Başkan Yardımcısı Levent Bülbül eşlik etti.