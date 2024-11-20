DOLAR
34,46 -0,01%
EURO
36,3 0,75%
ALTIN
2.935,52 -0,59%
BITCOIN
3.236.012,39 -1,52%

AK Parti ve Muhalefet Partileri Casusluk Düzenlemesini Görüşmek Üzere Toplandı

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, muhalefetle casusluk düzenlemesi üzerine yapılan toplantıyı değerlendirerek yeniden bir araya gelmeyi hedeflediklerini açıkladı.

Yayın Tarihi: 20.11.2024 20:10
Güncelleme Tarihi: 20.11.2024 20:10
AK Parti ve Muhalefet Partileri Casusluk Düzenlemesini Görüşmek Üzere Toplandı

AK Parti ve Muhalefet Partileri Casusluk Düzenlemesini Görüşmek İçin Toplandı

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, muhalefet partilerinin grup başkanvekilleriyle birlikte gerçekleştirilen casusluk düzenlemesine yönelik toplantıyı değerlendirdi. Zengin, toplantının çok sağlıklı bir ortamda geçtiğini vurgulayarak, "Değerlendirdik, şimdi üzerine biraz çalışacağız, tekrar bir araya gelmeyi hedefliyoruz" dedi.

Yapılan Toplantıda Kimler Yer Aldı?

Bu önemli toplantıya, CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, MHP Grup Başkanvekili Filiz Kılıç, DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, İYİ Parti Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu ve Saadet Partisi Grup Başkanvekili İsa Mesih Şahin gibi isimlerin yanı sıra Adalet Bakanlığı bürokratları da katıldı. Toplantı, basına kapalı bir şekilde yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Toplantının Ardından Yorumlar

Zengin, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, grup başkanvekillerinin sorularını ve itirazlarını dinlemenin önemine dikkat çekti. "Arkadaşlarımızın itirazlarını da kale alarak, biz de neyi, neden yapmak istediğimizi anlatarak, tekrar üzerinde bir kez daha çalışacağız ama her halükarda bu düzenlemeyi yapacağız" şeklinde ifade etti.

Bir gazetecinin "Yeni bir düzenleme mi olacak, eskisinin üzerinden mi bir çalışma yapılacak?" sorusuna Zengin, "Bir çalışalım bakalım" şeklinde yanıt verdi. Ayrıca, toplantı sonrası çok sakin bir ortamda gerçekleştirilen bu görüşmenin, Genel Kurul tartışmalarından uzak, önemli bir adım olduğunu da belirtti.

İkinci Toplantı İçin Beklentiler

İkinci toplantının ne zaman yapılacağına ilişkin bir soruya Zengin, "İkinci toplantı çok uzak olmayacak, çalışacağız ve sonra tekrar bir araya geleceğiz" diyerek, muhalefet ile devam eden diyaloğun önemine vurgu yaptı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Harika Kasım furyasına BİM’de dahil oldu! BİM 26 Kasım’da sepete attığın kalacak

2025 Asgari Ücret Tahmini ve Enerji Fiyatları Artışı Açıklandı

Emekliye 2500 TL destek! 11 Gün kaldı, gidene verilecek

Çalışana Ocak öncesi zam müjdesi! Yüzde 45 zam açıklandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Diyarbakır'da Kaçak Silah Operasyonu: 14 Ruhsatsız Tabanca ve 86 Kurusıkı Tabanca Ele Geçirildi
2
Alanya'da Muz Serasında Raylı Sistem Kazası: 2 Ölü, 2 Yaralı
3
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Tahran'da Katar ve Suriye Dışişleri Bakanları ile Görüştü
4
Ağrı'da Tırın Su Tankında 7 Kilo 124 Gram Uyuşturucu Ele Geçirildi
5
İsrail'in Lübnan'a Saldırıları: 5 Ölü
6
Hindistan'da BJP İttifakı Maharashtra Seçimlerinde Önde Görünüyor
7
BMGK Üyeleri, ABD'nin Gazze'de Ateşkes Talep Eden Tasarıyı Vetosuna Tepki Gösterdi

Bu sabah raflara bakan gözlerini açacak! 359 TL’den 155 TL’ye düştü yetişen alacak

Kasım ayında faizsiz kredilerde limit artışı: Yeni kampanyalar devrede

Harika Kasım furyasına BİM’de dahil oldu! BİM 26 Kasım’da sepete attığın kalacak

Kasım faturalarını eritecek destek! O kişiler 1250 TL desteklenecek

Yeni Yılda Milyonların Geliri Artacak: İşte Yeni Maaşlar

2024 Doğalgaz Desteği: 1.500 TL - 3.500 TL Arası Yardım Başladı

2025 Asgari Ücret Tahmini ve Enerji Fiyatları Artışı Açıklandı

İŞKUR’dan 116.000 TL maaşla iş imkanı! İŞKUR kaydının olması yetiyor

Çalışana Ocak öncesi zam müjdesi! Yüzde 45 zam açıklandı

Emekliye 2500 TL destek! 11 Gün kaldı, gidene verilecek

İçişleri Bakanı’ndan POMEM ALımı Müjdesi: 12 Bin yeni polis, Türkiye'ye hizmet etmeye hazır!

SSK ve Bağ-kur’lulara müjde! Yüksek maaş alma formülü açıklandı