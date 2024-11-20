AK Parti ve Muhalefet Partileri Casusluk Düzenlemesini Görüşmek Üzere Toplandı

AK Parti ve Muhalefet Partileri Casusluk Düzenlemesini Görüşmek İçin Toplandı

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, muhalefet partilerinin grup başkanvekilleriyle birlikte gerçekleştirilen casusluk düzenlemesine yönelik toplantıyı değerlendirdi. Zengin, toplantının çok sağlıklı bir ortamda geçtiğini vurgulayarak, "Değerlendirdik, şimdi üzerine biraz çalışacağız, tekrar bir araya gelmeyi hedefliyoruz" dedi.

Yapılan Toplantıda Kimler Yer Aldı?

Bu önemli toplantıya, CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, MHP Grup Başkanvekili Filiz Kılıç, DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, İYİ Parti Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu ve Saadet Partisi Grup Başkanvekili İsa Mesih Şahin gibi isimlerin yanı sıra Adalet Bakanlığı bürokratları da katıldı. Toplantı, basına kapalı bir şekilde yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Toplantının Ardından Yorumlar

Zengin, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, grup başkanvekillerinin sorularını ve itirazlarını dinlemenin önemine dikkat çekti. "Arkadaşlarımızın itirazlarını da kale alarak, biz de neyi, neden yapmak istediğimizi anlatarak, tekrar üzerinde bir kez daha çalışacağız ama her halükarda bu düzenlemeyi yapacağız" şeklinde ifade etti.

Bir gazetecinin "Yeni bir düzenleme mi olacak, eskisinin üzerinden mi bir çalışma yapılacak?" sorusuna Zengin, "Bir çalışalım bakalım" şeklinde yanıt verdi. Ayrıca, toplantı sonrası çok sakin bir ortamda gerçekleştirilen bu görüşmenin, Genel Kurul tartışmalarından uzak, önemli bir adım olduğunu da belirtti.

İkinci Toplantı İçin Beklentiler

İkinci toplantının ne zaman yapılacağına ilişkin bir soruya Zengin, "İkinci toplantı çok uzak olmayacak, çalışacağız ve sonra tekrar bir araya geleceğiz" diyerek, muhalefet ile devam eden diyaloğun önemine vurgu yaptı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.