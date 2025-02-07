DOLAR
35,97 -0,19%
EURO
37,18 0,54%
ALTIN
3.309,07 -0,44%
BITCOIN
3.517.325,05 -1,08%

AK Parti Yalova 8. Olağan İl Kongresi Coşku ile Gerçekleştirildi

AK Parti Yalova 8. Olağan İl Kongresi, Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan'ın katılımıyla yoğun bir coşkuyla yapıldı.

Yayın Tarihi: 07.02.2025 19:57
Güncelleme Tarihi: 07.02.2025 20:17
AK Parti Yalova 8. Olağan İl Kongresi Coşku ile Gerçekleştirildi

AK Parti Yalova 8. Olağan İl Kongresi Yapıldı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, Yalova 90. Yıl Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Yalova 8. Olağan İl Kongresi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Karaaslan, "AK Parti bir davadır, bir dava hareketidir ve burayı büyütmek, güçlendirmek, yüceltmek Türkiye'yi güçlendirmek, Türkiye'yi yüceltmektir" ifadelerini kullandı.

Depremzedeleri Unutmadı

Karaaslan, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenleri andı. Yalova'nın 1999 yılında deprem felaketine uğradığını belirten karaaslan, kentte birçok anısı olduğunu ifade etti.

Karaaslan, deprem sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda, ikinci yılda yeniden ihya ve inşa edilen iller arasında Yalova'nın da bulunduğunu vurguladı. Bugün itibarıyla bölgede 201 bin konutun teslim edildiğini aktardı.

Devlet ve Millet İşbirliği

Karaaslan, "Sayın Cumhurbaşkanımızın sözünü yerde bırakmayacak şekilde devletimizin bütün imkanlarıyla, gayretleriyle birlikte dünya ülkelerinin bakanlarının 'bu bir rekor' diyebileceği bir hızda inşallah tek bir hak sahibi vatandaşımız bile yuvasına girmeden bizim gecemiz gündüzümüz olmayacak" şeklinde konuştu.

Küresel Sorunlara Dikkat Çekti

Karaaslan, küresel ölçekte yaşanan adaletsizliklere ve insan hakları ihlallerine de değinerek, "Başta katil İsrail'in zulmü altındaki Gazze'deki insanların hukukunu yok sayan bir dünya ile karşı karşıyayız" dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta’dan Mesajlar

AK Parti Yalova Milletvekili Leyla Şahin Usta, kongrede yaptığı konuşmada, 2002 yılında AK Parti'nin kurulmasıyla birlikte Türkiye'de birçok şeyin değiştiğini belirtti. Usta, "Eğer bugün Türkiye dünyada lider bir ülkeyse, bunu başaran Recep Tayyip Erdoğan'dır, AK Parti'dir. Hepimiz beraber başardık" dedi.

Usta, eski Türkiye'ye dönmek istemediklerini vurgulayarak, Yalova'nın bir sonraki seçimde yeniden AK Parti belediyeciliği ile tanışacağına inandığını belirtti.

Kongreye Katılım

Kongreye, AK Parti Yalova Milletvekilleri Ahmet Büyükgümüş ve Meliha Akyol ile AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu ve çok sayıda partili katıldı.

AK Parti Yalova 8. Olağan İl Kongresi, Yalova 90. Yıl Spor Salonu'nda düzenlendi.

AK Parti Yalova 8. Olağan İl Kongresi, Yalova 90. Yıl Spor Salonu'nda düzenlendi.

AK Parti Yalova 8. Olağan İl Kongresi, Yalova 90. Yıl Spor Salonu'nda düzenlendi.

AK Parti Yalova 8. Olağan İl Kongresi, Yalova 90. Yıl Spor Salonu'nda düzenlendi.

İLGİLİ HABERLER

Gölbaşı Belediyesi'nden Bayram İkramiyesi Müjdesi: 5.000 TL!

Meteoroloji'den Acil Uyarı: 19 İl İçin Kar, Fırtına ve Sulu Kar Bekleniyor!

Yapı Kredi, 82.100 TL Promosyonla Yüzleri Güldürdü!

Sahil Güvenlik Komutanlığı 2025'te 400 Uzman Erbaş Alımı Yapacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Trabzon'da Öğrencilere Deprem Teknolojileri Eğitimi
2
Amasya'da Bakır Levha Hırsızlığı: 4 Zanlı Tutuklandı
3
Kayseri'de Kar Sebebiyle Kapanan Yolda Hastaya Umut Oldular
4
İstanbul'da Depreme Dayanıklı İç Mekanlar Projesi Başlatıldı
5
Bahçelievler'de Muhtar, Emlakçıyı Silahla Yaraladı
6
Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı ve SİÜ Arasında Anlamlı İşbirliği Protokolü
7
Bayırbucak Türkmenleri, Yıkık Köylerine Dönerken Sevinç ve Hüzün Yaşıyor

Devletten Yatırım Hamlesi: 49 Yıl Bedelsiz Arazi Kullanımı İmkanı!

Kocaeli'den Gaziantep'e TOKİ'nin Arsa Satış Atağı: Tarihlere Dikkat!

Sosyal Desteklere Yüzde 50-66 Zam: Başkan Altay'dan Müjde

Sahil Güvenlik Komutanlığı 2025'te 400 Uzman Erbaş Alımı Yapacak

Meteoroloji'den Acil Uyarı: 19 İl İçin Kar, Fırtına ve Sulu Kar Bekleniyor!

Gölbaşı Belediyesi'nden Bayram İkramiyesi Müjdesi: 5.000 TL!

Emeklilere Promosyon Zamı Müjdesi: ING'den 25.000 TL Destek!

Okul Ulaşımında Fahiş Zamlar! Velileri Zora Sokacak Artışlar

Belediyeden Dar Gelirliye Umut: Sosyal Destek Kartı Hayata Geçti

Emekli Maaşlarından Yüzde 17 Kesinti Dikkat! Mart 2025'te Başlayacak

Yapı Kredi, 82.100 TL Promosyonla Yüzleri Güldürdü!

Dikkat! Havale ve EFT ile Kira Ödemesi Yapanlar Tahliye Edilebilir