AK Parti Yalova 8. Olağan İl Kongresi Coşku ile Gerçekleştirildi

AK Parti Yalova 8. Olağan İl Kongresi Yapıldı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, Yalova 90. Yıl Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Yalova 8. Olağan İl Kongresi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Karaaslan, "AK Parti bir davadır, bir dava hareketidir ve burayı büyütmek, güçlendirmek, yüceltmek Türkiye'yi güçlendirmek, Türkiye'yi yüceltmektir" ifadelerini kullandı.

Depremzedeleri Unutmadı

Karaaslan, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenleri andı. Yalova'nın 1999 yılında deprem felaketine uğradığını belirten karaaslan, kentte birçok anısı olduğunu ifade etti.

Karaaslan, deprem sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda, ikinci yılda yeniden ihya ve inşa edilen iller arasında Yalova'nın da bulunduğunu vurguladı. Bugün itibarıyla bölgede 201 bin konutun teslim edildiğini aktardı.

Devlet ve Millet İşbirliği

Karaaslan, "Sayın Cumhurbaşkanımızın sözünü yerde bırakmayacak şekilde devletimizin bütün imkanlarıyla, gayretleriyle birlikte dünya ülkelerinin bakanlarının 'bu bir rekor' diyebileceği bir hızda inşallah tek bir hak sahibi vatandaşımız bile yuvasına girmeden bizim gecemiz gündüzümüz olmayacak" şeklinde konuştu.

Küresel Sorunlara Dikkat Çekti

Karaaslan, küresel ölçekte yaşanan adaletsizliklere ve insan hakları ihlallerine de değinerek, "Başta katil İsrail'in zulmü altındaki Gazze'deki insanların hukukunu yok sayan bir dünya ile karşı karşıyayız" dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta’dan Mesajlar

AK Parti Yalova Milletvekili Leyla Şahin Usta, kongrede yaptığı konuşmada, 2002 yılında AK Parti'nin kurulmasıyla birlikte Türkiye'de birçok şeyin değiştiğini belirtti. Usta, "Eğer bugün Türkiye dünyada lider bir ülkeyse, bunu başaran Recep Tayyip Erdoğan'dır, AK Parti'dir. Hepimiz beraber başardık" dedi.

Usta, eski Türkiye'ye dönmek istemediklerini vurgulayarak, Yalova'nın bir sonraki seçimde yeniden AK Parti belediyeciliği ile tanışacağına inandığını belirtti.

Kongreye Katılım

Kongreye, AK Parti Yalova Milletvekilleri Ahmet Büyükgümüş ve Meliha Akyol ile AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu ve çok sayıda partili katıldı.

AK Parti Yalova 8. Olağan İl Kongresi, Yalova 90. Yıl Spor Salonu'nda düzenlendi.

AK Parti Yalova 8. Olağan İl Kongresi, Yalova 90. Yıl Spor Salonu'nda düzenlendi.