AK Parti Yalova'da Kadın Kolları Kongresi Gerçekleşti

AK Parti Yalova Kadın Kolları Kongresi Yapıldı

AK Parti Yalova 7. Olağan İl Kadın Kolları Kongresi, Halk Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Selihan Dicle Şimşek Battal, yapılan kongrede yeniden partinin il kadın kolları başkanlığına seçildi.

Katılımcılar ve Konuşmalar

Kongrede söz alan AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Fatma Ataseven, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde kadınların 23 yıldır toplumun her alanında, özellikle siyasette aktif bir şekilde yer aldığını vurguladı. Ataseven, AK Parti Kadın Kolları'nın 5,5 milyonu aşan üye sayısıyla birçok siyasi partiden daha geniş bir teşkilatlanmaya sahip olduğunu belirtti.

Ataseven, "Kongrelerde partimiz geçmişin tecrübelerinden faydalanarak geleceğin yenilikleriyle buluşmaktadır. İnsanı her zaman merkeze alan AK Parti, kadını ve aileyi güçlendiren politikaları temel gayesi olarak görmüştür." dedi.

Ayrıca, AK Parti Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş, kadın kollarının her seçimde gösterdikleri performans ile partilerinin yanında durduğunu belirterek, önemli vurgularda bulundu.

Kurucu başkanlık görevini yürüten Milletvekili Meliha Akyol ise kadın kollarının kendisi için umut ve alın teri olduğunu ifade etti. Akyol, dünya genelindeki güncel gelişmelere de değinerek, Türkiye'nin uluslararası alandaki önemli katkılarına dikkat çekti.

Kongre Sonrası Seçim

Konuşmaların ardından yapılan seçimde, AK Parti Yalova Kadın Kolları Başkanlığı için tek liste ile gidildi ve Selihan Dicle Şimşek Battal tekrar başkan olarak seçildi. Kongreye AK Parti İl Başkanı Umut Güçlü, İl Genel Meclis Başkanı Hasan Soygüzel ve çok sayıda partili katıldı.

AK Parti Yalova 7. Olağan İl Kadın Kolları Kongresi, Halk Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu'nda yapıldı.

AK Parti Yalova 7. Olağan İl Kadın Kolları Kongresi, Halk Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu'nda yapıldı.