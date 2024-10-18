AK Parti, Yargıda Reform İçin Yeni Kanun Teklifini TBMM'ye Sunduklarını Açıkladı

Yargı Reformu İçin Yeni Teklif

Adalet Bakanlığına bağlı yetkililer ve TBMM Adalet Komisyonu üyeleri tarafından hazırlanan yargıya ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığına sunuldu.

Casusluk Eylemleri ve Yasal Düzenlemeler

Abdullah Güler, düzenlemelerin önemine dikkat çekerek, "Son dönemde casusluk eylemleri kapsamında, hem yerli hem de yabancı vatandaşlarımıza yönelik suçların işlendiğini gözlemliyoruz. Bu suçların soruşturulmasını ve cezalandırılmasını şart koşuyoruz," şeklinde ifade etti.

Teklifin İçeriği ve Maddeleri

Teklif, 23 maddeden oluşmakta olup, 12 farklı kanunda değişiklik öngörmektedir. Güler, önerilen düzenlemelerin 9. Yargı Paketi’nin bir parçası olduğunu belirtti. Ayrıca, cezasızlık algısının ortadan kaldırılmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü ekledi.

Noterlik Kanunu ve Yeni Düzenlemeler

Güler ayrıca, Noterlik Kanunu ile bazı diğer kanunlarda yapılacak değişiklikleri açıkladı. Teklif çerçevesinde, noterlerin tatil günlerinde çalışabilmesi gibi önemli düzenlemeler yer alıyor.

Yeni Çocuk İzlem Merkezleri

Teklif ile birlikte, üniversitelerin de çocuk izlem merkezleri kurabilmesi yönünde düzenlemeler yapıldığı ifade edildi. Bunu yanı sıra, mahkeme kararları doğrultusunda ad değiştirme ile ilgili süreçlerde yeni düzenlemeler de önerildi.

Casusluk Suçları ve Önleyici Tedbirler

Güler, casusluk faaliyetlerine dair suçların daha ciddi şekilde ele alınacağını belirtti. "Bu düzenlemenin etki ajanlığı ile bir alakası yok," dedi ve muhalefetin bu konudaki eleştirilerini yanıtladı.

Askerin Görev Süresi Uzatılacak mı?

Lübnan'daki Türk askerinin görev süresinin uzatılmasıyla ilgili tezkere üzerine de bilgi veren Güler, gelecek hafta konunun gündeme alınacağını ifade etti.

Sonuç ve Değerlendirme

Abdullah Güler, Türkiye'de yargı reformunun süreceğini ve insan hakları kapsamında gerçekleştirilen düzenlemelerin önemli olduğunu vurguladı. Yargı alanındaki bu yeni düzenlemelerin, toplumun güvenliğini artırma amacını taşıdığı belirtiliyor.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler (sol 3), Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, TBMM Başkanlığına sunulan yargıya ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi ilgili açıklamalarda bulundu. Düzenlenen basın toplantısına; Grup Başkanvekilleri Leyla Şahin Usta (sol 2), Bahadır Yenişehirlioğlu (sağ 2), Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman (solda) ve Karaman Milletvekili Selman Oğuzhan Eser (sağda) de katıldı.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler (sol 3), Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, TBMM Başkanlığına sunulan yargıya ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi ilgili açıklamalarda bulundu. Düzenlenen basın toplantısına; Grup Başkanvekilleri Leyla Şahin Usta (sol 2), Bahadır Yenişehirlioğlu (sağ 2), Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman (solda) ve Karaman Milletvekili Selman Oğuzhan Eser (sağda) de katıldı.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler (sol 3), Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, TBMM Başkanlığına sunulan yargıya ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi ilgili açıklamalarda bulundu. Düzenlenen basın toplantısına; Grup Başkanvekilleri Leyla Şahin Usta (sol 2), Bahadır Yenişehirlioğlu (sağ 2), Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman (solda) ve Karaman Milletvekili Selman Oğuzhan Eser (sağda) de katıldı.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler (sol 3), Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, TBMM Başkanlığına sunulan yargıya ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi ilgili açıklamalarda bulundu. Düzenlenen basın toplantısına; Grup Başkanvekilleri Leyla Şahin Usta (sol 2), Bahadır Yenişehirlioğlu (sağ 2), Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman (solda) ve Karaman Milletvekili Selman Oğuzhan Eser (sağda) de katıldı.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler (sol 3), Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, TBMM Başkanlığına sunulan yargıya ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi ilgili açıklamalarda bulundu. Düzenlenen basın toplantısına; Grup Başkanvekilleri Leyla Şahin Usta (sol 2), Bahadır Yenişehirlioğlu (sağ 2), Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman (solda) ve Karaman Milletvekili Selman Oğuzhan Eser (sağda) de katıldı.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler (sol 3), Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, TBMM Başkanlığına sunulan yargıya ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi ilgili açıklamalarda bulundu. Düzenlenen basın toplantısına; Grup Başkanvekilleri Leyla Şahin Usta (sol 2), Bahadır Yenişehirlioğlu (sağ 2), Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman (solda) ve Karaman Milletvekili Selman Oğuzhan Eser (sağda) de katıldı.