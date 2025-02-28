AK Parti'ye Tepki: Ala'dan Özgür Özel Açıklamalarına Yanıt

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in açıklamalarını eleştirdi. Siyasi polemikler sürüyor.

Yayın Tarihi: 28.02.2025 17:34
Güncelleme Tarihi: 28.02.2025 17:34
AK Parti'ye Tepki: Ala'dan Özgür Özel Açıklamalarına Yanıt

AK Parti Genel Başkanvekili Ala'dan Sert Tepki

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in açıklamalarına yanıt vererek, O’nun makamının sorumluluğunu taşımaktan uzak olduğunu belirtti.

Özgür Özel'in Ziyareti ve Açıklamaları

Özel’in Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan’ı ziyaretinin ardından yaptığı açıklamaları değerlendiren Ala, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Gerçeklerle bağdaşmayan, anlamsız siyasetine bir yenisi daha eklemiştir" ifadelerini kullandı.

Ala'nın Eleştirileri

Ala, açıklamalarında, "Kendi kifayetsizliğinin partisinin içerisinde doğurduğu huzursuzluğu örtbas etmek için başkalarına iftira ve saldırı, basit bir siyasi kurnazlıktır" diyerek, Özel’in sözlerinin Türkiye'nin siyasi hayatını kirlettiğine dikkat çekti.

Terörsüz Türkiye Vurgusu

Ala, Cumhur İttifakı olarak, CHP'nin kirli siyasetine rağmen, "terörsüz Türkiye" hedefine ulaşmak için kararlı adımlarla yollarına devam edeceklerini vurguladı.

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