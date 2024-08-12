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AK Parti Yeni Anayasa Çalışmalarına Ekim'de Başlıyor

AK Parti, sivil ve demokratik bir anayasa için ekimde çalıştay düzenleyecek ve hukukçuların görüşlerini alacak.

Yayın Tarihi: 12.08.2024 20:16
Güncelleme Tarihi: 12.08.2024 20:16
AK Parti Yeni Anayasa Çalışmalarına Ekim'de Başlıyor

AK Parti Ekim Ayında Yeni Anayasa Çalışmalarına Başlayacak

ESİN IŞIK - Adaletin ve demokrasinin güçlendirilmesi adına AK Parti, ekim ayında yeni anayasa çalışmaları için kolları sıvıyor.

Parti, sivil ve demokratik bir anayasa oluşturma hedefi doğrultusunda önemli adımlar atmayı planlıyor.

Çalıştay Düzenlenecek

Bu kapsamda, AK Parti Siyasi ve Hukuk İşler Başkanlığı, ilk olarak hukukçular ve akademisyenlerin katılacağı bir çalıştay düzenleyecek.

Yeni yasama döneminin başlaması ile birlikte ekim ayında gerçekleştirilecek olan çalıştayda, anayasanın nasıl şekilleneceği ve yapılacak çalışmaların kapsamı hakkında derinlemesine tartışmalar yapılacak.

Sonuçlar Cumhurbaşkanına Sunulacak

Çalıştay sonucunda elde edilen görüşler, bir rapor haline getirilerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a iletilecek.

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