AK Parti Yerel Yönetimler Bölge Toplantısı Gaziantep'te (17-19 Ekim)

AK Parti Yerel Yönetimler Bölge Toplantısı Gaziantep'te

AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkanlığınca düzenlenen Yerel Yönetimler Bölge Toplantısı, 17-19 Ekim tarihlerinde Gaziantep'te gerçekleştiriliyor. Toplantının basına açık oturumu, bölge belediye başkanları, il başkanları, yerel yönetimler başkan yardımcıları ve teşkilat mensuplarının geniş katılımıyla başladı.

Mustafa Demir: Talepler not alınacak, çözüm takipçisi olunacak

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mustafa Demir, toplantıda talepleri not alıp çözümü aşamasında her adımın takipçisi olacaklarını belirtti. Demir, toplantıyı "çözüm odaklı anlayışla, doğrudan temasla sorunları yerinde tespit eden ve çözüm için birlikte hareket eden bir davanın takım arkadaşları" olarak nitelendirdi ve şunları söyledi: "AK Parti belediyeciliği, hizmet siyasetinin en güçlü temsilcisidir. Bugün şehirlerimizin kalkınmasında, toplumun refahında, vatandaş memnuniyetinde AK Parti belediyeciliğinin imzası vardır. Yerel yönetimlerde istikrar, Türkiye'nin istikrarıdır."

Demir, hizmet anlayışı konusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı örnek aldıklarını vurgulayarak şunları kaydetti: "Cumhurbaşkanımız nerede bir gözyaşı görse onu silmeye kalkar, nerede bir acı görse onu dindirmeye kalkar. Bugün Gazze, Bağdat, Irak, İran, Şam, Kudüs, Tahran, Tebriz'de yaşananlara bir itirazımız var. Dünya yeni bir barışın eşiğindeyse Türkiye bu barış sürecinin tam ortasındadır. Türkiye, dünyada itibarıyla öne çıkmış bir ülke olarak sadece coğrafyasını değil, insanlığı temsil ediyor. Cumhurbaşkanımızın bu hassasiyeti göz önüne alındığında, onun mahalli idarilerdeki temsilcileri, yol arkadaşları olarak bizim de bu hususları asla göz ardı etmememiz gerek. Adaletli bir dünyanın inşası için Türkiye Yüzyılı hedeflerine hep beraber yürüyoruz."

Abdulhamit Gül: Yerelden başlayan dönüşüm

AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül de yerel yönetimlerin davanın ve ülkenin önemli kilometre taşlarından biri olduğunu vurguladı. Gül, "Demokrasi, kalkınma, yerelden başlar" anlayışıyla Türkiye'de önemli hamlelerin hayata geçirildiğini belirterek, 1994'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul'da başlattığı "eser belediyeciliği" vizyonunun bugün ülke genelindeki belediyecilik anlayışının temelini oluşturduğunu söyledi.

Gaziantep temsilcileri ve yerel vurgular

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, yerel yönetimlerde dayanıklılık, şehir planlaması ve sosyal belediyecilik alanında atılan adımları anlatarak Gaziantep'in bu alandaki model rolünü öne çıkardı. AK Parti Gaziantep İl Başkanı Fatih Muhaddis Fedaioğlu ise kentin bu önemli toplantıya ev sahipliği yapmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğindeki yerel yönetim vizyonunun Türkiye'nin her noktasında hissedildiğini belirtti. Fedaioğlu, "Yerel yönetimler, AK Parti'nin halka en yakın yüzüdür" ifadesiyle belediyelerin artık sadece hizmet üreten kurumlar değil, aynı zamanda gönül köprüleri kuran millet evleri hâline geldiğini vurguladı.

Program akışı ve eğitimler

Basına açık oturumun ardından program, "Medya, Sosyal Medya ve İletişim Teknikleri" başlıklı eğitimle devam etti. Toplantının ikinci gününde ise "Halkla İlişkiler, Siyasi İletişim ve İnsan İlişkilerinde Başarı" ile "Yurt Dışı Yabancı Fonların Kullanımı" konulu eğitimler gerçekleştirildi. Program, yarın yapılacak ve bakan yardımcılarının katılımıyla düzenlenecek istişare ve değerlendirme oturumu ile tamamlanacak.

Katılımcılar

Toplantıya Adana, Hatay, Kahramanmaraş, Kayseri, Kilis, Mersin, Nevşehir, Niğde, Osmaniye ve Şanlıurfa milletvekilleri ile belediye başkanları katılım sağladı.

Gaziantep'te AK Parti Yerel Yönetimler Bölge Toplantısı düzenlendi. AK Parti Gaziantep İl Başkanı Fatih Muhaddis Fedaioğlu, toplantıda konuşma yaptı.