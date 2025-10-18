AK Parti Yerel Yönetimler Bölge Toplantısı Gaziantep'te (17-19 Ekim)

AK Parti Yerel Yönetimler Bölge Toplantısı 17-19 Ekim'de Gaziantep'te yapıldı; liderler hizmet, istikrar ve eğitim odaklı vurgular yaptı.

Yayın Tarihi: 18.10.2025 17:26
Güncelleme Tarihi: 18.10.2025 17:26
AK Parti Yerel Yönetimler Bölge Toplantısı Gaziantep'te (17-19 Ekim)

AK Parti Yerel Yönetimler Bölge Toplantısı Gaziantep'te

AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkanlığınca düzenlenen Yerel Yönetimler Bölge Toplantısı, 17-19 Ekim tarihlerinde Gaziantep'te gerçekleştiriliyor. Toplantının basına açık oturumu, bölge belediye başkanları, il başkanları, yerel yönetimler başkan yardımcıları ve teşkilat mensuplarının geniş katılımıyla başladı.

Mustafa Demir: Talepler not alınacak, çözüm takipçisi olunacak

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mustafa Demir, toplantıda talepleri not alıp çözümü aşamasında her adımın takipçisi olacaklarını belirtti. Demir, toplantıyı "çözüm odaklı anlayışla, doğrudan temasla sorunları yerinde tespit eden ve çözüm için birlikte hareket eden bir davanın takım arkadaşları" olarak nitelendirdi ve şunları söyledi: "AK Parti belediyeciliği, hizmet siyasetinin en güçlü temsilcisidir. Bugün şehirlerimizin kalkınmasında, toplumun refahında, vatandaş memnuniyetinde AK Parti belediyeciliğinin imzası vardır. Yerel yönetimlerde istikrar, Türkiye'nin istikrarıdır."

Demir, hizmet anlayışı konusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı örnek aldıklarını vurgulayarak şunları kaydetti: "Cumhurbaşkanımız nerede bir gözyaşı görse onu silmeye kalkar, nerede bir acı görse onu dindirmeye kalkar. Bugün Gazze, Bağdat, Irak, İran, Şam, Kudüs, Tahran, Tebriz'de yaşananlara bir itirazımız var. Dünya yeni bir barışın eşiğindeyse Türkiye bu barış sürecinin tam ortasındadır. Türkiye, dünyada itibarıyla öne çıkmış bir ülke olarak sadece coğrafyasını değil, insanlığı temsil ediyor. Cumhurbaşkanımızın bu hassasiyeti göz önüne alındığında, onun mahalli idarilerdeki temsilcileri, yol arkadaşları olarak bizim de bu hususları asla göz ardı etmememiz gerek. Adaletli bir dünyanın inşası için Türkiye Yüzyılı hedeflerine hep beraber yürüyoruz."

Abdulhamit Gül: Yerelden başlayan dönüşüm

AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül de yerel yönetimlerin davanın ve ülkenin önemli kilometre taşlarından biri olduğunu vurguladı. Gül, "Demokrasi, kalkınma, yerelden başlar" anlayışıyla Türkiye'de önemli hamlelerin hayata geçirildiğini belirterek, 1994'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul'da başlattığı "eser belediyeciliği" vizyonunun bugün ülke genelindeki belediyecilik anlayışının temelini oluşturduğunu söyledi.

Gaziantep temsilcileri ve yerel vurgular

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, yerel yönetimlerde dayanıklılık, şehir planlaması ve sosyal belediyecilik alanında atılan adımları anlatarak Gaziantep'in bu alandaki model rolünü öne çıkardı. AK Parti Gaziantep İl Başkanı Fatih Muhaddis Fedaioğlu ise kentin bu önemli toplantıya ev sahipliği yapmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğindeki yerel yönetim vizyonunun Türkiye'nin her noktasında hissedildiğini belirtti. Fedaioğlu, "Yerel yönetimler, AK Parti'nin halka en yakın yüzüdür" ifadesiyle belediyelerin artık sadece hizmet üreten kurumlar değil, aynı zamanda gönül köprüleri kuran millet evleri hâline geldiğini vurguladı.

Program akışı ve eğitimler

Basına açık oturumun ardından program, "Medya, Sosyal Medya ve İletişim Teknikleri" başlıklı eğitimle devam etti. Toplantının ikinci gününde ise "Halkla İlişkiler, Siyasi İletişim ve İnsan İlişkilerinde Başarı" ile "Yurt Dışı Yabancı Fonların Kullanımı" konulu eğitimler gerçekleştirildi. Program, yarın yapılacak ve bakan yardımcılarının katılımıyla düzenlenecek istişare ve değerlendirme oturumu ile tamamlanacak.

Katılımcılar

Toplantıya Adana, Hatay, Kahramanmaraş, Kayseri, Kilis, Mersin, Nevşehir, Niğde, Osmaniye ve Şanlıurfa milletvekilleri ile belediye başkanları katılım sağladı.

Gaziantep'te AK Parti Yerel Yönetimler Bölge Toplantısı düzenlendi. AK Parti Gaziantep İl Başkanı...

Gaziantep'te AK Parti Yerel Yönetimler Bölge Toplantısı düzenlendi. AK Parti Gaziantep İl Başkanı Fatih Muhaddis Fedaioğlu, toplantıda konuşma yaptı.

Gaziantep'te AK Parti Yerel Yönetimler Bölge Toplantısı düzenlendi. AK Parti Gaziantep İl Başkanı...

İLGİLİ HABERLER

TOGG'da Yeni Dönem: Hurda Teşvikiyle T10X ÖTV'siz Yaklaşık 800 Bin TL'ye

7200 Prim Günü ile Erken Emeklilik: Bağ-Kur'da Tarihi Reform

Türkiye'de 5G İhalesi Tamamlandı: Telefonunuz Hazır mı?

Sigara Fiyatlarına Ekim Zammı: Güncel Marka Marka Fiyatlar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Amasya Gümüşhacıköy'de Kamyonla Çarpışan Araçta 4 Kişi Öldü
2
Berlin'de Filistin'e Destek Gösterisi: Yardım ve Yargılama Talepleri
3
SOLOTÜRK Kayseri'de Nefes Kesen Gösteri Uçuşu
4
İlk Arabam: ÖTV'siz Yerli Araç Fırsatı Kapıda — Resmî Gazete Bekleniyor
5
İBB Şehir Tiyatroları Sezon Açılışını Gazze'de Öldürülen Çocuklara İthaf Etti
6
Kurtulmuş: 67 Öncesi Sınırlarda Egemen Filistin Devleti Orta Doğu Barışının Kapısı
7
Konya'da Ehliyetsiz Sürücü Drone ile Eş Değiştirirken Yakalandı

İlk Arabam: ÖTV'siz Yerli Araç Fırsatı Kapıda — Resmî Gazete Bekleniyor

Nefes Kredisi ve KOSGEB 2 Milyon TL Desteği: Başvurular 31 Ekim 2025'te Sona Eriyor

7200 Prim Günü ile Erken Emeklilik: Bağ-Kur'da Tarihi Reform

Taşerona Kadro 2025: 100 Bin İşçi ve Emeklilik Reformu Torba Yasa'da

29 Ekim 2025 Kaç Gün Tatil? 28 Ekim Yarım Gün ve Okul Kararı

Türkiye'de 5G İhalesi Tamamlandı: Telefonunuz Hazır mı?

Sigara Fiyatlarına Ekim Zammı: Güncel Marka Marka Fiyatlar

Aylık 3.333 TL ile Faizsiz, Peşinatsız Araç Finansmanı: Sinpaş'tan Yeni Dönem

TOGG'da Yeni Dönem: Hurda Teşvikiyle T10X ÖTV'siz Yaklaşık 800 Bin TL'ye

Orionid Meteor Yağmuru 2025 Türkiye'de: Tarih ve İzleme Rehberi

İş Bankası'ndan Esnafa 20.000 TL'ye Varan MaxiPuan ve 6 Ay Ücretsiz EFT

Trafikte 'Sıfır Tolerans': 1 Km Hız Aşımına Bile Ceza (1 Ocak 2026)