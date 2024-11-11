AK Parti Yıldırım İlçe Kongresi: Demiröz'den Ekonomik Vurgular ve Terörle Mücadele Mesajları

Demiröz, Yıldırım İlçe Kongresi'nde Önemli Açıklamalarda Bulundu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, partisinin Yıldırım İlçe Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin önümüzdeki günlerde eski refah seviyesini tekrar yakalayacağına inandığını dile getirdi. Demiröz, "İnşallah Türkiye, önümüzdeki günlerde tekrar eski refah seviyesini yakalayacak ve bundan sonra da bu artan refah seviyemizi yukarı doğru çekeceğiz," dedi.

12 Milyon Üye Hedefi

Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen AK Parti Yıldırım 8. Olağan İlçe Kongresi'nde, 22 yıldır millete hizmet eden AK Parti'nin üye sayısının 12 milyona yaklaştığını belirten Demiröz, etnik ve dinsel ayrım yapmadan hizmet ettiklerini vurguladı.

Terörle Mücadele ve Kürt Kardeşler

Türkiye'nin terörle mücadelesine de değinen Demiröz, "Bugün PKK ile mücadele ediyoruz. Muhafazakar Kürt kardeşlerim maalesef yanıltılıyorlar. Zannediyorlar ki PKK, onların dertleriyle dertleniyor. Hayır, PKK'nın Kürt diye bir derdi yok. Onların derdi, Amerikan uşaklığı yapmak," ifadelerini kullandı.

Ekonomi Alanında Üst Düzey Çalışmalar

Ekonomi alanında da çalışmalarını sürdüren Demiröz, sıkıntıların aşılacağını ifade ederek, şu anda göstergelerin gayet iyi olduğunu belirtti. Bursa'nın sanayi şehirlerinden biri olduğunu hatırlatan Demiröz, özel sektörü daha cazip hale getirmek gerektiğini söyledi. Ayrıca, rezervlerin 160 milyar dolara ulaştığını kaydetti.

Kongrede Tek Adayla Seçim Yapıldı

Kongrede, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Üyesi Önder Matlı, Artvin Milletvekili Faruk Çelik, Bursa milletvekilleri, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan ve Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz da konuşma yaptı. Kongrede tek adayla gidilen seçimde Irfan Akkaya yeniden başkan seçildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz (fotoğrafta), Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi'nde yapılan AK Parti Yıldırım 8. Olağan İlçe Kongresi'ne katıldı. Demiröz, burada konuşma yaptı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz (fotoğrafta), Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi'nde yapılan AK Parti Yıldırım 8. Olağan İlçe Kongresi'ne katıldı. Demiröz, burada konuşma yaptı.