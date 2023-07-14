AK Partili Fuat Oktay, Kılıçdaroğlu'ndan kazandığı tazminatı depremzede çocuklara bağışlayacağını duyurdu

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan kazandığı tazminatı, deprem bölgesindeki çocukların eğitimi için bağışlayacağını açıkladı.



KILIÇDAROĞLU FUAT OKTAY'A 10 BİN TL ÖDEYECEK





Fuat Oktay, geçtiğimiz yıl Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak görev yaparken, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na karşı manevi tazminat davası açmıştı. Dava, Kılıçdaroğlu'nun parti toplantısında yaptığı konuşmada kişilik haklarına saldırıda bulunduğu gerekçesiyle açılmıştı. Ankara 15. Asliye Hukuk Mahkemesi, yapılan yargılama sonucunda Kılıçdaroğlu'nun Oktay'a 10 bin lira manevi tazminat ödemesine karar verdi.

Ancak Fuat Oktay, aldığı tazminat miktarını kendi şahsi kazancı olarak değil, toplumun ihtiyaçlarına yönlendirme kararı aldı. Özellikle deprem bölgesinde yaşayan çocukların eğitimine destek olmayı tercih etti.

Fuat Oktay'ın kararının ardından, deprem bölgesindeki çocuklar için yeni eğitim imkanları yaratılması ve onların daha iyi bir gelecek için desteklenmesi bekleniyor. Oktay'ın bağışı, toplumun dayanışma ve yardımlaşma ruhunu pekiştirmekte ve insanların birbirlerine destek olma duygusunu artırmaktadır. Bu tür örnek davranışlar, toplumun birlik ve beraberlik içinde güçlenmesine katkı sağlamaktadır.