AK Partili Sırakaya, Berlin Ekonomi Bakanı Giffey'e Tepki Gösterdi

AK Partili Sırakaya'dan Sert Tepki

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, Almanya'nın Berlin Eyaleti Ekonomi Bakanı Franziska Giffey'in Türkiye'deki adalet sistemine yönelik açıklamalarına karşı tepkisini dile getirdi. Giffey'in sözleri, Türkiye'deki hukuk sistemini hedef almakla suçlandı.

Hukuk Sistemine Hadsiz İddialar

Sırakaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, başta Almanya olmak üzere çeşitli ülkelerin siyasetçileri tarafından gündeme getirilen İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluk soruşturması hakkındaki eleştirileri yakından takip ettiklerini belirtti. Türkiye Cumhuriyeti'nin demokratik bir hukuk devleti olduğunu vurgulayan Sırakaya, bu sürecin şeffaf bir şekilde yürütüldüğünü ifade etti.

Çifte Standart ve Adalet Dersi Verememe Vurgusu

Sırakaya, Giffey'in konuşmasına yönelik olarak, “Almanya'daki siyasilerin yargı konusundaki çifte standartlarını ilke edindiğini” belirtti. “Bebeklerin, çocukların, masumların canice katledilmesine sessiz kalanların, bize adalet dersi veremeyeceğinin altını çiziyoruz.” açıklamasında bulundu.

Ayrıca, Türkiye'nin yürütmekte olduğu hukuki süreçler ile ilgili yapılan açıklamaların en hafif tabiriyle 'siyasi, insani, vicdani' bir sorumsuzluk olduğunu ifade etti.

Bağımsız Yargı ve Saygı Çağrısı

Sırakaya, Türk yargısının bağımsız, tarafsız ve objektif bir yapıda olduğunu vurguladı ve Avrupa genelindeki siyasileri, Türkiye başta olmak üzere diğer ülkelerin hukuk sistemlerine saygılı olmaya davet etti.