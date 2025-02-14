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AK Partili Yayman'dan TÜSİAD'a Sert Tepki: 'Hükümete Muhtıra Veremezsiniz!'

Hüseyin Yayman, TÜSİAD'ı eleştirerek, geçmişte hükümetleri değiştirme misyonu güttüğünü belirtti ve bu durumu asla kabul etmeyeceklerini vurguladı.

Yayın Tarihi: 14.02.2025 15:32
Güncelleme Tarihi: 14.02.2025 15:32
AK Partili Yayman'dan TÜSİAD'a Sert Tepki: 'Hükümete Muhtıra Veremezsiniz!'

Hüseyin Yayman'dan TÜSİAD'a Sert Eleştiriler

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, TÜSİAD'a yönelik yaptığı açıklamada, "Geçmiş dönemde hükümetleri değiştirmek gibi kendisine misyon edinen ve çok bozuk bir demokrasi siciline sahip olan TÜSİAD'ın, 28 Şubat ruhuyla hükümetimize ayar vermeye çalışmasını asla tasvip etmiyoruz," dedi.

Meclis'te düzenlediği basın toplantısında depremi bir ulusal güvenlik sorunu olarak tanımlayan Yayman, bu konunun gündelik siyasi tartışmalara karıştırılmaması gerektiğinin altını çizdi. 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin Türkiye’yi etkileyen büyük bir afet olduğunu hatırlatan milletvekili, deprem bölgesindeki 11 ilde 445 bin hak sahibinin bulunduğunu ve geçen 2 yıl içerisinde 201 bin hak sahibine evlerinin teslim edildiğini aktardı.

Yayman, 2025 yılı içinde tüm hak sahiplerinin evlerini teslim alacağını ve en son depremzede evine yerleşene kadar çalışmaya devam edeceklerini kaydederek, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in deprem bölgesinde hiçbir şey yapılmadığı yönündeki açıklamalarını eleştirdi.

CHP Kurultayı ve İktidar Tartışmaları

CHP’deki kurultay tartışmalarına değinen Yayman, Türk milletinin bu durumu ibretle izlediğine dikkat çekti. Yapılan tartışmaların, CHP’nin içinden gelen siyasetçiler tarafından gündeme getirildiğine işaret eden Yayman, Türkiye'de sahici ve gerçek bir muhalefet ihtiyacı olduğunu belirtti. Ayrıca, CHP içerisindeki ontolojik krizin Türk demokrasi tarihi için ibretlik olduğunu vurgulayarak, "CHP, önce kendi içindeki köşe kapmaca ve iktidar oyununu sonlandırmalı, milletin gündemiyle hemdert olmalıdır," dedi.

Hüseyin Yayman'ın TÜSİAD Açıklamaları

Yayman, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin hastaneden taburcu olmasını memnuniyetle karşıladıklarını belirtti ve yaptığı destekleyici açıklamalara ek olarak, Bahçeli için acil şifalar diledi. Bahçeli'nin sağlığı üzerinden yapılan spekülasyonlara da dikkat çeken Yayman, Türkiye’nin siyasi durumu hakkında ise net bir mesaj verdi. Yayman, TÜSİAD’ın hükümete yönelik tavırlarını kınayarak, "Siz kim adına seçilmiş olan hükümetimize muhtıra vermektesiniz?" sorusunu yöneltti ve bu durumu asla kabul etmeyeceklerinin altını çizdi.

Son olarak, TÜSİAD'ın geçmişteki darbe dönemlerinde adından söz ettirdiğine dikkat çeken Yayman, bu tavırların gereksiz yere bir vesayet odağının sözcülüğünü üstlenmek anlamına geldiğini ifade etti. "TÜSİAD'ın bu tavrını asla doğru bulmuyoruz," dedi.

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