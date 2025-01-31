Akademisyen Çiğdem Bayraktar Ör Hakaret Suçlamasıyla Gözaltına Alındı

Çiğdem Bayraktar Ör, Gözaltında!

Akademisyen Çiğdem Bayraktar Ör, "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" suçlamalarıyla gözaltına alındı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Ör'ün sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla ilgili bir soruşturma başlattı.

Ör, Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınarak, işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü. Soruşturmanın seyri ile ilgili detaylar henüz netlik kazanmadı.

Bu gelişme, akademik çevreler ve sosyal medya kullanıcıları tarafından yakından takip ediliyor.