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Akademisyenlerden Kanserle Mücadelede Önemli Başarı

Amasya, Gaziantep ve Turgut Özal Üniversitesi'nden akademisyenler, kanserli hücrelerle mücadelede yeni bir sentez geliştirdi ve patent aldı.

Yayın Tarihi: 20.08.2024 14:34
Güncelleme Tarihi: 20.08.2024 14:42
Akademisyenlerden Kanserle Mücadelede Önemli Başarı

Akademisyenlerin Kanserle Mücadeledeki Başarısı

Amasya Üniversitesi, Gaziantep Üniversitesi ve Turgut Özal Üniversitesinden akademisyenler, kanserli hücrelerle mücadele edecek yeni bir molekül sentezledi ve bu çalışma için patent aldı.

Çalışmanın Detayları

Amasya Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu’ndan Prof. Dr. Ayşe Şahin Yağlıoğlu, Gaziantep Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi’nden Prof. Dr. Emine Elçin Emre ve Turgut Özal Üniversitesi’nden Dr. Öğr. Üyesi Bedriye Seda Kurşun Aktar tarafından gerçekleştirilen bu araştırma, "Heterosiklik Kalkon Sentezi" üzerine yoğunlaşmıştır. Araştırmanın ürünleri, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından Amasya Üniversitesi adına tescillenmiştir.

Kanserin Ciddi Etkileri

Prof. Dr. Yağlıoğlu, yaptığı açıklamada, kanserin kontrolsüz hücre bölünmesi sonucu meydana geldiğini ve gelişmiş ülkelerde kalp-damar hastalıklarından sonra ikinci en ölümcül hastalık olduğunu vurguladı. "Son yıllarda farklı kanser türlerinin artışı ve kemoterapötik ilaçlara olan ilginin yükselmesi, daha güvenli ve etkili antikanser moleküllerine olan ihtiyacı artırmıştır." ifadelerini kullandı.

Kalkonların Önemi

Kalkonlar, doğal kaynaklarda bulunan flavonoidlerin bir alt grubu olarak bilinir ve antibakteriyel, antifungal, antioksidan gibi önemli farmakolojik aktivitelere sahiptir. Sentez biyoizomeri olan bu bileşiklerin, farklı aromatik/heterosiklik halkaların eklenmesiyle yaratılan yeni kalkon türevleri, önemli antikanser etkileri göstermektedir.

Deney Sonuçları

Yapılan in vitro testler, sentezlenen bileşiklerin HeLa (rahim kanseri) ve PC3 (prostat kanseri) hücrelerine karşı önemli antikanser etkileri olduğunu kanıtlamıştır.

Amasya Üniversitesi’nden yapılan açıklamada, "Bir Heterosiklik Kalkon Sentezi" başlıklı buluşun tescillenmesinin yanı sıra, araştırma ekibinin başarılı çalışmaları için tebrik edildiği ifade edildi.

Amasya Üniversitesi, Gaziantep Üniversitesi ve Turgut Özal Üniversitesinden akademisyenlerin...

Amasya Üniversitesi, Gaziantep Üniversitesi ve Turgut Özal Üniversitesinden akademisyenlerin kanserli hücrelerle mücadeledeki sentez çalışması patent aldı. Amasya Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Kimya ve Kimyasal İşleme Teknolojileri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayşe Şahin Yağlıoğlu, açıklamalarda bulundu.

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