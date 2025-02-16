Akar'dan Savunma Tedarik Zinciri Uyarısı: Geri Adım Atmayın

Akar'dan Kritik Tedarik Zinciri Açıklamaları

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de düzenlenen Uluslararası Savunma Fuarı ve Konferansı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Akar, son günlerde ABD, Kanada, Meksika, Çin ve AB dahil öne çıkan tarife gerginliklerinin, kritik tedarik zincirlerinde gecikmelere yol açabileceğini belirtti.

Tedarik Zincirlerinde Savunmasızlık

Akar, savunma sektöründeki tedarik zincirlerinin her zamankinden daha savunmasız olduğunu vurgulayarak, "Günümüzün birbirine bağlı dünyasında, jeopolitik gerginlikler ve siber saldırılar gibi çeşitli tehditler, bu zincirleri zayıflatmaktadır. Savunma sektörü, ulusal güvenlik açısından hayatî öneme sahip bu yaşam hatlarını güvence altına almalıdır" dedi.

Risk Değerlendirmesi ve Yerel Üretim Önemi

Akar, kritik risklerin önceden değerlendirilmesi gerektiğine dikkat çekerek, istihbarat toplanmasının temel önem taşıdığını söyledi. Ayrıca, temel malzemelerde tek bir kaynağa bağımlı olunmaması gerektiğini, yerel üretime yatırım yapılmasının ve ittifakların güçlendirilmesinin şart olduğunu belirtti.

İşbirliği ve Uyum Çağrısı

Komisyon Başkanı Akar, Filistin-İsrail ve Rusya-Ukrayna savaşlarını örnek göstererek, bu tür olayların tedarik zincirini tehdit ettiğini ifade etti. Türkiye'nin, Filistin'de kalıcı bir ateşkes ve çözüm arayışında olduğunu da vurgulayan Akar, "Hiçbir zaman kesintilerin olmadığı bir dünyaya sahip olmayacağız, buna hazırlıklı olmalıyız" dedi.

Teknolojik Gelişim ve NATO

Akar, girişimlerin ve teknolojinin ulusal savunmada yarattığı değişimlere dikkat çekerek, NATO'nun DİANA programını başlatarak, innovasyon ve çeviklik sağlamaya çalıştığını belirtti. Ayrıca, Türkiye'de Baykar'ın insansız hava araçlarının modern savaşı dönüştürdüğünü ekledi.