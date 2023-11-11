Akaryakıt fiyatlarına indirim geliyor: Tarih verildi
Brent ham petrol fiyatlarındaki keskin düşüş, akaryakıt fiyatlarında beklenen düşüşe yol açtı. Pazartesi günü itibariyle motorinin litre fiyatlarına 1,64 TL indirim yapılması bekleniyor. Diğer taraftan benzinin fiyatı şimdilik aynı kalacak.
Geçen hafta 87 dolar olan brent ham petrol fiyatlarının 81,43 dolara düşmesiyle akaryakıt fiyatlarında da düşüş bekleniyordu.
Akaryakıt piyasası uzmanlarından gazeteci Cahit Saraçoğlu'nun bir haberine göre araç sahiplerini memnun edecek gelişmeler yapılıyor. Sonuç olarak hafta başında motorin fiyatlarında indirim bekleniyor.
"1,64 TL indirim planlanıyor"
Motorin indirimi ise litre başına yaklaşık 1,64 TL. İndirimin ardından mazotun litresi İstanbul'da 36,36 TL'ye, Ankara'da 37,00 TL'ye, İzmir'de 37,19 TL'ye düşecek.
GÜNCEL AKARYAKIT SATIŞ FİYATLARI
İSTANBUL AVRUPA YAKASI
Benzin fiyatı: 34,42 TL
Motorin fiyatı: 38,05 TL
LPG fiyatı (Otogaz): 17,94 TL
İSTANBUL ANADOLU YAKASI
Benzin fiyatı: 34,37 TL
Motorin fiyatı: 37,99 TL
LPG fiyatı (Otogaz): 18,39TL
ANKARA
Benzin fiyatı: 35,05 TL
Motorin fiyatı: 38,63 TL
LPG fiyatı (Otogaz): 18,30 TL
İZMİR
Benzin fiyatı: 35,16 TL
Motorin fiyatı: 38,81 TL
LPG fiyatı (Otogaz): 18.00 TL