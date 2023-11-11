Akaryakıt fiyatlarına indirim geliyor: Tarih verildi

Brent ham petrol fiyatlarındaki keskin düşüş, akaryakıt fiyatlarında beklenen düşüşe yol açtı. Pazartesi günü itibariyle motorinin litre fiyatlarına 1,64 TL indirim yapılması bekleniyor. Diğer taraftan benzinin fiyatı şimdilik aynı kalacak.

Akaryakıt fiyatlarına indirim geliyor: Tarih verildi
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Geçen hafta 87 dolar olan brent ham petrol fiyatlarının 81,43 dolara düşmesiyle akaryakıt fiyatlarında da düşüş bekleniyordu.

Akaryakıt piyasası uzmanlarından gazeteci Cahit Saraçoğlu'nun bir haberine göre araç sahiplerini memnun edecek gelişmeler yapılıyor. Sonuç olarak hafta başında motorin fiyatlarında indirim bekleniyor.

Akaryakıt fiyatlarına indirim geliyor Tarih verild

"1,64 TL indirim planlanıyor"

Motorin indirimi ise litre başına yaklaşık 1,64 TL. İndirimin ardından mazotun litresi İstanbul'da 36,36 TL'ye, Ankara'da 37,00 TL'ye, İzmir'de 37,19 TL'ye düşecek.

GÜNCEL AKARYAKIT SATIŞ FİYATLARI

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

Benzin fiyatı: 34,42 TL

Motorin fiyatı: 38,05 TL

LPG fiyatı (Otogaz): 17,94 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI

Benzin fiyatı: 34,37 TL

Motorin fiyatı: 37,99 TL

LPG fiyatı (Otogaz): 18,39TL

ANKARA

Benzin fiyatı: 35,05 TL

Motorin fiyatı: 38,63 TL

LPG fiyatı (Otogaz): 18,30 TL

İZMİR

Benzin fiyatı: 35,16 TL

Motorin fiyatı: 38,81 TL

LPG fiyatı (Otogaz): 18.00 TL

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