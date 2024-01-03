Akaryakıt ve alkolde yeni yıl zammı: ÖTV artışı kaç TL olacak? Detaylar belli oldu

Akaryakıtta uygulanan ÖTV miktarı kendiliğinden, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2023 yılının ikinci yarısına ilişkin duyurduğu Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) oranı kadar yükselecek.

Akaryakıt ve alkolde yeni yıl zammı: ÖTV artışı kaç TL olacak? Detaylar belli oldu
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Enflasyon verileri sonucu alkollü içecekler ve akaryakıtta Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) miktarında yükselme olacak. Alkollü içkide ÖTV yükselme oranı Yurt İçi ÜFE ile belirleniyor. Yılın son 6 ayında Yurt İçi ÜFE yüzde 25,6 arttı. Bu orana göre alkollü içki ve akaryakıtta ÖTV zammı yüzde 25,6 oldu. Zam sonrası, biranın en az maktu vergi miktarı 7,76 liraya yükseldi.

AKARYAKITTA ÖTV ARTIŞI

Akaryakıt fiyatlarında yeni yılın başından itibaren otomatik ÖTV artışı yapıldı. Akaryakıtta ÖTV oranı yüzde 25.6 arttı. 95 oktan benzinden litrede 7,52 lira alınan ÖTV bedeli 9,45 liraya ulaştı. 98 oktan benzinden litrede 7,88 lira alınan ÖTV bedeli 9,91 liraya ulaştı. Motorinden litrede 7,05 lira alınan ÖTV bedeli 8,86 liraya ulaştı.

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