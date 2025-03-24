Akaryakıta Eş Zamanlı Zam: Benzin, Motorin ve LPG Fiyatları Yükseliyor

Araç Sahiplerini Bekleyen Zam Şoku

Araç sahipleri için önümüzdeki hafta zor geçecek. Petrol fiyatlarındaki belirsizlik, küresel olaylar ve dolar kurundaki dalgalanmalar nedeniyle akaryakıt fiyatlarına yeni zamlar ekleniyor. Sektörel kaynaklar, benzin, motorin ve LPG fiyatlarında eş zamanlı ve yüksek oranlı bir artışın yaşanacağını belirtiyor. Özellikle bu hafta sonu depolarını doldurmayan sürücüler, gelecek haftadan itibaren pompa fiyatlarında ciddi bir artışla karşılaşacaklar.

25 Mart’ta Zam Bekleniyor

Önümüzdeki hafta, akaryakıt fiyatlarında adeta bir şok dalgası yaşanması bekleniyor. Edinilen bilgiye göre, bu artış kademeli olarak uygulanacak ve her gün farklı bir yakıt türünde zam görülecek.

Akaryakıt Türlerine Göre Beklenen Zam Miktarları

Benzin: 25 Mart Salı gününden itibaren benzinin litre fiyatına tam 1,30 TL zam yapılması bekleniyor.

25 Mart Salı gününden itibaren benzinin litre fiyatına tam yapılması bekleniyor. Motorin: 26 Mart Çarşamba günü motorin kullanıcıları için litre fiyatına 1 TL zam gelmesi öngörülüyor.

26 Mart Çarşamba günü motorin kullanıcıları için litre fiyatına gelmesi öngörülüyor. LPG: Son olarak, 27 Mart Perşembe günü LPG fiyatlarında litre başına 65 kuruş zam yapılması bekleniyor.

Yükselmekte olan akaryakıt fiyatları, araç sahiplerinin bütçelerini zorlayacak gibi görünüyor. Bu durumu göz önünde bulundurarak, sürücülerin ihtiyaçlarını buna göre planlaması önem taşıyor.