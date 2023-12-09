Akaryakıta peş peşe indirimler geliyor: Motorinin ardından benzin fiyatları da iniyor!

Uluslararası piyasada Brent petrolün varilin 75,71 dolara gerilemesinin etkisi ile akaryakıtta indirim haberleri ard arda gelmeyi sürdürüyor.

Hafta başında motorine ilk olarak 7 Aralıkta gelen 1 lira 30 kuruşluk indirimin hemen ardından 8 Aralık'ta 88 kuruşluk ek bir indirim daha gelmişti. Bu haberlerin ardından motorin fiyatlar 35 TL seviyelerine kadar gerilemişti.

Sıra benzin fiyatlarına geldi. Gece yarısında itibaren benzine 1 lira 65 kuruş indirim uygulanacak. Bu indirimin akabinde güncel benzin fiyatlarının

İstanbul 32,93 TL

Ankara 33,66 TL

İzmir 33,8 TL

şeklinde güncelleneceği belirtildi.