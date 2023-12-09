Akaryakıta peş peşe indirimler geliyor: Motorinin ardından benzin fiyatları da iniyor!

Araç sahiplerini sevindiren bir indirim haberi daha geldi. Brent petrol 2018'den bugüne sessizliğini koruyan benzin fiyatlarında indirim geldi. Ard arda gelen indirim haberlerinden sonra 35 TL seviyesine gerileyen motorinin ardından benzin fiyatına da indirim geldi.

Akaryakıta peş peşe indirimler geliyor: Motorinin ardından benzin fiyatları da iniyor!
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Uluslararası piyasada Brent petrolün varilin 75,71 dolara gerilemesinin etkisi ile akaryakıtta indirim haberleri ard arda gelmeyi sürdürüyor. 

Hafta başında motorine ilk olarak 7 Aralıkta gelen 1 lira 30 kuruşluk indirimin hemen ardından 8 Aralık'ta 88 kuruşluk ek bir indirim daha gelmişti. Bu haberlerin ardından motorin fiyatlar 35 TL seviyelerine kadar gerilemişti.

Sıra benzin fiyatlarına geldi. Gece yarısında itibaren benzine 1 lira 65 kuruş indirim uygulanacak. Bu indirimin akabinde güncel benzin fiyatlarının

  • İstanbul 32,93 TL
  • Ankara 33,66 TL
  • İzmir 33,8 TL

şeklinde güncelleneceği belirtildi. 

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