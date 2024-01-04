Akaryakıta yeni zam! Benzin ve motorine fiyat artışı tabelaya yansıdı

Dolar kurundaki yükseliş nedeniyle ÖTV'de artış yapıldı. Bu artış akaryakıt fiyatlarına da yansıdı. Benzinin litresi ortalama 2.30 lira, motorinin litresi ise 2.17 lira zamlanarak yeni fiyatlarına ulaştı. Zamlı fiyatlar bugünden itibaren geçerli oldu.

Akaryakıta yeni zam! Benzin ve motorine fiyat artışı tabelaya yansıdı
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Akaryakıtta Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranı yüzde 25.6 arttı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karar bugünden itibaren yürürlüğe girdi. Kararla birlikte benzinin litresi 2,52 lira, motorinin litresi 2,05 lira, LPG'nin litresi ise 1,77 lira zamlanarak yeni fiyatlarına ulaştı. İstasyonlarda benzinin litresi 34 lirayı, motorinin litresi 32 lirayı aştı.

Benzinin litresi ortalama 2.30 lira, motorinin litresi 2.17 lira, LPG'nin litresi ise 1 lira zamlanarak yeni fiyatlarına ulaştı. Zamlı fiyatlar bugünden itibaren geçerli oldu.

Benzinin litresi İstanbul Avrupa yakasında 36.84 lira, Ankara'da 37.43 lira, İzmir'de 37.61 lira, Adana'da 38.02 lira, Bursa'da 37.50 lira, Diyarbakır'da 38.22 lira, Trabzon'da ise 37.85 lira oldu. Zamlı fiyatlar bugünden itibaren geçerli oldu.

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