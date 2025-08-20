Akbank PoChallenge 2025: Yapay Zeka Projelerine 40.000 Dolar Ödül

Akbank PoChallenge 2025 başvuruları başladı: Yapay zekâ projelerine 40.000 dolar

Akbank, finans ve teknolojiyi aynı potada eritmeyi amaçlayan yeni dönem programını resmen duyurdu. Akbank LAB tarafından düzenlenen Akbank PoChallenge 2025, bu yıl ana temasını doğrudan yapay zekâ olarak belirledi ve sektöre yenilikçi çözümler sunmayı hedefliyor.

Programın odak noktası

Programa katılacak girişimcilerden, müşteri deneyimini kişiselleştiren, operasyonel verimliliği artıran veya banka çalışanları için akıllı çözümler geliştiren somut ve ölçeklenebilir projeler bekleniyor. Akbank, özellikle yapay zekâ tabanlı uygulamalara öncelik verileceğini vurguladı.

Akbank LAB'in deneyimi

Akbank LAB, bugüne kadar uluslararası çapta gerçekleştirilen 50'den fazla kavram kanıtlama (PoC) çalışmasıyla güçlü bir altyapı oluşturdu. Geçen yıl programa gösterilen yoğun ilgi, bu yılki beklentileri daha da yükseltti.

Final ve ödüller

Başvuru ve ön eleme süreçlerini geçen finalistler, 7 Kasım 2025 tarihinde İstanbul'da düzenlenecek Demo Day etkinliğinde projelerini sunacak. Jüri değerlendirmesi sonucunda dereceye giren ekipler toplam 40.000 dolar ödül kazanacak. Ayrıca seçilen finalistler, Akbank ile birlikte ücretli bir PoC çalışması yaparak projelerini geliştirme imkânı elde edecek.

Başvuru bilgileri

Programa başvurular, programın resmi internet sitesi üzerinden 30 Eylül'e kadar devam ediyor. Akbank LAB, gelen başvuruları titizlikle değerlendirerek en parlak fikirleri kısa sürede hayata geçirmeyi ve sürdürülebilir işbirlikleri kurmayı amaçlıyor.