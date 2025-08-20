DOLAR
40,92 -0,05%
EURO
47,7 0,01%
ALTIN
4.375,65 -0,08%
BITCOIN
4.651.042,76 -0,17%

Akbank PoChallenge 2025: Yapay Zeka Projelerine 40.000 Dolar Ödül

Akbank PoChallenge 2025, yapay zeka odaklı projelere destek veriyor; finalistler 7 Kasım 2025'te Demo Day'de yarışacak. Başvurular 30 Eylül'e kadar açık.

Yayın Tarihi: 20.08.2025 14:12
Güncelleme Tarihi: 20.08.2025 14:12
Akbank PoChallenge 2025: Yapay Zeka Projelerine 40.000 Dolar Ödül

Akbank PoChallenge 2025 başvuruları başladı: Yapay zekâ projelerine 40.000 dolar

Akbank, finans ve teknolojiyi aynı potada eritmeyi amaçlayan yeni dönem programını resmen duyurdu. Akbank LAB tarafından düzenlenen Akbank PoChallenge 2025, bu yıl ana temasını doğrudan yapay zekâ olarak belirledi ve sektöre yenilikçi çözümler sunmayı hedefliyor.

Programın odak noktası

Programa katılacak girişimcilerden, müşteri deneyimini kişiselleştiren, operasyonel verimliliği artıran veya banka çalışanları için akıllı çözümler geliştiren somut ve ölçeklenebilir projeler bekleniyor. Akbank, özellikle yapay zekâ tabanlı uygulamalara öncelik verileceğini vurguladı.

Akbank LAB'in deneyimi

Akbank LAB, bugüne kadar uluslararası çapta gerçekleştirilen 50'den fazla kavram kanıtlama (PoC) çalışmasıyla güçlü bir altyapı oluşturdu. Geçen yıl programa gösterilen yoğun ilgi, bu yılki beklentileri daha da yükseltti.

Final ve ödüller

Başvuru ve ön eleme süreçlerini geçen finalistler, 7 Kasım 2025 tarihinde İstanbul'da düzenlenecek Demo Day etkinliğinde projelerini sunacak. Jüri değerlendirmesi sonucunda dereceye giren ekipler toplam 40.000 dolar ödül kazanacak. Ayrıca seçilen finalistler, Akbank ile birlikte ücretli bir PoC çalışması yaparak projelerini geliştirme imkânı elde edecek.

Başvuru bilgileri

Programa başvurular, programın resmi internet sitesi üzerinden 30 Eylül'e kadar devam ediyor. Akbank LAB, gelen başvuruları titizlikle değerlendirerek en parlak fikirleri kısa sürede hayata geçirmeyi ve sürdürülebilir işbirlikleri kurmayı amaçlıyor.

İLGİLİ HABERLER

AK Parti'ye Geçen Özlem Çerçioğlu'ndan Aydın'da Maaş Müjdesi: En Düşük 40.000 TL

Çorum'da ÇOKİŞ ile Kadın İstihdamında Tarihi Atılım

İŞKUR Personel Alımı Başvuruları Bitiyor: Boğaziçi, TEİAŞ ve Üniversitelere Alım

2025-2026'da Zilsiz Okul Dönemi: MEB'den Yeni Genelge

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İŞKUR Personel Alımı Başvuruları Bitiyor: Boğaziçi, TEİAŞ ve Üniversitelere Alım
2
Akbank PoChallenge 2025: Yapay Zeka Projelerine 40.000 Dolar Ödül
3
Yaşar Güler: 'Terörsüz Türkiye' Hedefi Şırnak'ta Somut Ufka Döndü
4
İsrail Gazze'de 7 Ekim'den Bu Yana 673 Filistinli Sporcuyu Öldürdü
5
Samsun Terme'de Otomobil Römorka Çarptı: 1 Ölü, 3 Yaralı
6
Cumhurbaşkanlığı Erken Dönem Kariyer Programı: Gençlere Staj ve İş Kapısı
7
Kırıkkale'de Gazze İçin İmza Kampanyası: İsrail Saldırılarına Tepki

Kuveyt Türk ve Bilet.com’dan 18-25’e 1000 TL’ye Varan Uçak Bileti İndirimi

Cumhurbaşkanlığı Erken Dönem Kariyer Programı: Gençlere Staj ve İş Kapısı

2025-2026'da Zilsiz Okul Dönemi: MEB'den Yeni Genelge

Hatay Reyhanlı'da 657'ye Tabi Memur Alımı: 3 VHKİ Kadrosu ve Başvuru Tarihleri

İŞKUR Personel Alımı Başvuruları Bitiyor: Boğaziçi, TEİAŞ ve Üniversitelere Alım

Garanti BBVA Kripto'da USDT Alım-Satım ve Transfer Başladı

Çorum'da ÇOKİŞ ile Kadın İstihdamında Tarihi Atılım

AK Parti'ye Geçen Özlem Çerçioğlu'ndan Aydın'da Maaş Müjdesi: En Düşük 40.000 TL

Araçlara Kamera, Araç Takip Sistemi ve Acil Durum Butonu Zorunlu — 19 Ağustos 2025

Deprem Bölgesine Özel Destek: Cazibe Merkezleri ve YTAK ile Düşük Faizli Kredi Dönemi Başladı

SGK’dan işverene ve iş arayana müjde: İşsizlik ödeneği alanlara özel istihdam teşviki

İLBANK'tan Aydın'a 860 Milyon Lira Destek — Çerçioğlu Şehri Yenileyecek