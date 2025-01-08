Akbaşoğlu, Anadolu Ajansı'nın Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı

Akbaşoğlu, Ödüllü Oylamada Yer Aldı

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı. Bu etkinlik, fotopolitik olayların ve toplumsal anların yansıtılması açısından büyük öneme sahip.

Özgün Görsellerin Seçimi İçin Oylama

Oylama süreci, sanat ve medya dünyasında önemli bir etki yaratan fotoğrafların seçilmesi amacıyla gerçekleştiriliyor. Akbaşoğlu'nun katılımı, etkinliğin önemini bir kez daha gözler önüne seriyor.

Bu tür yarışmalar, hem görsel sanatı teşvik etmekte hem de toplumun farklı kesimlerinin sesini duyurmasına olanak tanımaktadır.

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı. Akbaşoğlu, "Özgür Suriye" kategorisinde Hesham Elsherif'in "Özgürlük kulesi" başlıklı fotoğrafını seçti.

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı. Akbaşoğlu, "Özgür Suriye" kategorisinde Hesham Elsherif'in "Özgürlük kulesi" başlıklı fotoğrafını seçti.