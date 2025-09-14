Akbaşoğlu: Muhalefet Kaos ve Hakaret Üretiyor

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Sinop'ta düzenlenen "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" programında partililere hitap etti. 23 yıldır iktidarda olan bir parti olarak teşkilatlarıyla hedeflerini büyütmeye devam ettiklerini belirten Akbaşoğlu, muhalefeti sert sözlerle eleştirdi.

Muhalefet Eleştirisi ve Parti Vurgusu

Akbaşoğlu, vatandaşlarla kurulan gönül köprülerinin önemine işaret ederek, muhalefetin ise iç çekişmelerle meşgul olduğunu söyledi. Konuşmasında, "Biz eser ve hizmet üretirken onlar (muhalefet) maalesef kaos ve hakaret üretiyor. Onların yaptıkları başka bir şey yok" ifadelerini kullandı.

Akbaşoğlu sözlerini şöyle sürdürdü: "Her bir meseleyi çarpıtmak, saptırmak ve başkalaştırmak. Biz gerçekten büyük hizmetler, büyük eserler ortaya koyuyoruz. Dün üç 'Ç' ile anılıyordu muhalefet, CHP, çöp, çukur, çamur. Bugün ise üç 'K' ile anılır hale geldi. Kavga, kriz ve kaos. Çöp, çukur, çamurdan, kavga, kriz ve kaosa evrildiler."

Partisinin gündeminin millete hizmet ve büyük eserler üretmek olduğunu belirten Akbaşoğlu, muhalefetin kendi iç çekişmeleri, yolsuzluk iddiaları ve suçlamalarıyla uğraştığını ifade etti: "Kendi kavgalarını, kendi çatışmalarını, kendi iç çekişmelerini, kendi içlerindeki yolsuzluk, hırsızlık ve arsızlıklarını özellikle AK Partimize ve hükümetimize yapıştırmaya çalışıyorlar."

Milli Savunma ve Özgür Özel'e Tepki

Sinop'un milli savunma sanayisi açısından önemli adımlar attığını, kentte birçok yerli ve milli ürünün test atışlarının gerçekleştirildiğini hatırlatan Akbaşoğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in konuşmasına da tepki gösterdi. Akbaşoğlu, Özel'in balıklar ve turistler üzerinden yaptığı yoruma değinerek şunları söyledi:

"Milli teknoloji hamlemizi baltalayacak, başkalarını sevindirecek, emperyalistleri ve siyonistleri sevindirecek bir tutum içine girdi. Neymiş, buradan füzelerin atılması balıkları rahatsız ediyormuş. Balıkları değil, demek ki seni rahatsız ediyor Özgür Özel."

Akbaşoğlu, savunma sistemlerinin 86 milyon vatandaşın canını ve malını korumaya yönelik olduğuna dikkat çekerek, bunun kimseyi rahatsız etmemesi gerektiğini vurguladı.

Terörsüz Türkiye ve Tören

Konuşmasında Terörsüz Türkiye sürecine de değinen Akbaşoğlu, sürecin barış, huzur ve daha yaşanabilir bir gelecek için önem taşıdığını ifade etti.

Programın sonunda partiye yeni katılanlara rozetleri takıldı.

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, AK Parti Sinop İl Başkanlığı'nda düzenlenen "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" programına katıldı.