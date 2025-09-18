Akçaabat'ta Alışveriş Merkezi Yangını: Müdahale Sürüyor

Trabzon'un Akçaabat ilçesindeki hırdavat ve yapı malzemesi satan alışveriş merkezinin depo bölümünde çıkan yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Olay Yeri ve Müdahale

Darıca Mahallesi'ndeki alışveriş merkezinin depo kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, alışveriş merkezinin önündeki bazı bölümleri iş makinesiyle açarak zemin kata ulaşıp yangına daha hızlı müdahale etmeye çalıştı. Yangının kontrol altına alınması için 15 araç ve 55 itfaiye personeli görev yapıyor.

Alışveriş merkezinin yer aldığı Karadeniz Sahil Yolu'nda ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Yetkililerden Bilgi

Akçaabat Kaymakamı Yusuf Cankatar ve Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.

Ekim, gazetecilere yaptığı açıklamada, Trabzon Büyükşehir ve Akçaabat belediyelerinin yangını söndürebilmek için koordineli şekilde çalıştıklarını söyledi.

Ekim yangınla ilgili gelişmeleri aktardı: "Soğutma çalışmaları ve süreç ilerleyen zamanda ne gösterir bilmiyoruz. Çünkü üst katlara daha çıkmamış yangın. Bodrum ve birinci giriş katında yangın. Buralarda soğutma çalışması yapıyor arkadaşlar. İnşallah üst katlara ulaşmadan işi çözmüş olacak arkadaşlarımız."

Öte yandan, alışveriş merkezinin farklı noktalarına da sıçrayan yangının zaman zaman şiddetini artırdığı görüldü.

