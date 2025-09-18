Akçaabat'ta Alışveriş Merkezi Yangını: Müdahale Sürüyor

Akçaabat'ta hırdavat ve yapı malzemesi satılan alışveriş merkezinin deposunda çıkan yangına 15 araç ve 55 itfaiyeciyle müdahale sürüyor.

Yayın Tarihi: 18.09.2025 14:40
Güncelleme Tarihi: 18.09.2025 14:40
Akçaabat'ta Alışveriş Merkezi Yangını: Müdahale Sürüyor

Akçaabat'ta Alışveriş Merkezi Yangını: Müdahale Sürüyor

Trabzon'un Akçaabat ilçesindeki hırdavat ve yapı malzemesi satan alışveriş merkezinin depo bölümünde çıkan yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Olay Yeri ve Müdahale

Darıca Mahallesi'ndeki alışveriş merkezinin depo kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, alışveriş merkezinin önündeki bazı bölümleri iş makinesiyle açarak zemin kata ulaşıp yangına daha hızlı müdahale etmeye çalıştı. Yangının kontrol altına alınması için 15 araç ve 55 itfaiye personeli görev yapıyor.

Alışveriş merkezinin yer aldığı Karadeniz Sahil Yolu'nda ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Yetkililerden Bilgi

Akçaabat Kaymakamı Yusuf Cankatar ve Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.

Ekim, gazetecilere yaptığı açıklamada, Trabzon Büyükşehir ve Akçaabat belediyelerinin yangını söndürebilmek için koordineli şekilde çalıştıklarını söyledi.

Ekim yangınla ilgili gelişmeleri aktardı: "Soğutma çalışmaları ve süreç ilerleyen zamanda ne gösterir bilmiyoruz. Çünkü üst katlara daha çıkmamış yangın. Bodrum ve birinci giriş katında yangın. Buralarda soğutma çalışması yapıyor arkadaşlar. İnşallah üst katlara ulaşmadan işi çözmüş olacak arkadaşlarımız."

Öte yandan, alışveriş merkezinin farklı noktalarına da sıçrayan yangının zaman zaman şiddetini artırdığı görüldü.

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde hırdavat ve yapı malzemesi satışı yapılan bir alışveriş merkezinde...

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde hırdavat ve yapı malzemesi satışı yapılan bir alışveriş merkezinde çıkan yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde hırdavat ve yapı malzemesi satışı yapılan bir alışveriş merkezinde...

İLGİLİ HABERLER

Kredi Kartı Faizleri İçin Geri Sayım: İndirim ve Beklenen Tarih

Tekirdağ ve Arnavutköy'den Eğitim Desteği: Kırtasiye ve 15.000 TL

Sınavsız İkinci Üniversite: Anadolu Üniversitesi'nden Muhasebe ve Sağlık Yönetimi Fırsatı

Süt Fiyatlarına Zam Kapıda: TÜSEDAD'dan '21 TL' Talebi İletildi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çankırı Çerkeş'te samanlık yangını: Bitişiğindeki ev zarar gördü
2
Manisa Alaşehir'de 4 bin 191 sentetik ecza ele geçirildi: 1 kişi tutuklandı
3
Milli Teknoloji Hamlesi TEKNOFEST’te: Geleceğin İnsan Kaynağı Bugünden Yetişiyor
4
Batman'da Uyuşturucu Operasyonu: 27 kilo 450 gram skunk ele geçirildi, 4 tutuklama
5
Yusuf Tekin: Evyap İbrahim Hakkı Fen Lisesi Erzurum'da Açıldı — 20 Yılda Eğitimte Devrim
6
Bayrampaşa'da Rüşvet İddiası: Depremzededen İstenen Para Soruşturmayı Başlattı
7
Murat Kurum Sındırgı'da 531 Afet Konutunun Temelini Attı — Sosyal Konut Müjdesi

EYT Uyarısı: 2026'ya Erteleyenleri Bekleyen Maaş Şoku

Kademeli Emeklilik 2027: İsa Karakaş Tarih ve Formülü Açıkladı

TCMB'den Esnafa Müjde: Banka Kartı POS Komisyonu %1,04'e Düştü

Sınavsız İkinci Üniversite: Anadolu Üniversitesi'nden Muhasebe ve Sağlık Yönetimi Fırsatı

Yargıtay'dan Emsal Karar: Cam Balkonlar 'Kaçak Yapı' Sayılabilir — Apartmanda Oturanlar Dikkat

Süt Fiyatlarına Zam Kapıda: TÜSEDAD'dan '21 TL' Talebi İletildi

Belediyelerden Öğrencilere Müjde: Diyarbakır 20 Bin TL, Silivri 12 Bin TL Destek

Murat Kurum’dan Emekliler ve Dar Gelirlilere Sosyal Konut Müjdesi

Tekirdağ ve Arnavutköy'den Eğitim Desteği: Kırtasiye ve 15.000 TL

Tekirdağ’da Tekkart ile 4.500 TL Geri Ödemesiz Mazot Desteği

Kredi Kartı Faizleri İçin Geri Sayım: İndirim ve Beklenen Tarih

TCMB'den Faiz Hamlesi: Reeskont %41,25, Avans %42,25 (Resmi Gazete)