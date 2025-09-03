DOLAR
Akçakale'de Trafik Faciası: 15 Yaşındaki Eren Y. Hayatını Kaybetti

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesi Dalca Mahallesi'nde 27 RU 01 plakalı otomobilin çarptığı 15 yaşındaki Eren Y. kaza yerinde hayatını kaybetti; sürücü A.T. gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 03.09.2025 23:42
Güncelleme Tarihi: 03.09.2025 23:42
Kaza ve müdahale

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde meydana gelen kazada, yolun karşısına geçmeye çalışan bir çocuk yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre, sürücüsü A.T. olan 27 RU 01 plakalı otomobil, kırsal Dalca Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Eren Y. (15)'ye çarptı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Eren Y., olay yerinde hayatını kaybetti.

Cenaze, savcının incelemesinin ardından morga götürüldü. Kazayla ilgili olarak sürücü A.T. gözaltına alındı.

