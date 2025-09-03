Akçakale'de Trafik Faciası: 15 Yaşındaki Eren Y. Hayatını Kaybetti
Kaza ve müdahale
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde meydana gelen kazada, yolun karşısına geçmeye çalışan bir çocuk yaşamını yitirdi.
Edinilen bilgiye göre, sürücüsü A.T. olan 27 RU 01 plakalı otomobil, kırsal Dalca Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Eren Y. (15)'ye çarptı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Eren Y., olay yerinde hayatını kaybetti.
Cenaze, savcının incelemesinin ardından morga götürüldü. Kazayla ilgili olarak sürücü A.T. gözaltına alındı.