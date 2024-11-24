Akçakoca'da Fırtına Sonrası Dalga Boyu Yükseldi

Akçakoca'da Fırtına Denizi Etkiliyor

Düzce'nin Karadeniz'e kıyı ilçesi Akçakoca'da etkili olan kuvvetli rüzgar, denizde dalga boyunun yükselmesine sebep oldu.

Dalgalar Kıyıyı Zorluyor

Yükselen dalga boyları, zaman zaman kıyı şeridindeki istinat duvarlarını aştı. Akçakoca'da yaşanan bu olumsuz hava koşulları, deniz trafiğini de olumsuz etkiledi.

Balıkçılar Önlemlerini Aldı

Denize açılamayan balıkçılar, limana bağladıkları teknelerinin halatlarını sağlamlaştırarak olası bir durum karşısında önlem aldılar. Bu durum, hem balıkçıların güvenliğini sağlamak hem de teknelerin zarar görmesini engellemek amacıyla önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde kuvvetli rüzgar nedeniyle denizde dalga boyu yükseldi. Dalgalar zaman zaman kıyı şeridindeki istinat duvarlarını aştı.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde kuvvetli rüzgar nedeniyle denizde dalga boyu yükseldi. Dalgalar zaman zaman kıyı şeridindeki istinat duvarlarını aştı.