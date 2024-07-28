Akçakoca'da Haşema Giyen Kadına Havuza Giriş Yasağı: Gözaltı Kararı

Akçakoca'da Haşema Giysi Krizi

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde bir kadının haşema giyerek ortak havuza girmesi sırasında yaşanan olay, sosyal medyada tartışmalara yol açtı. Olayla ilgili 2 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Düzce Valiliği'nin Açıklaması

Düzce Valiliği, olayla ilgili yaptığı açıklamada, "Site yönetiminin sadece mayo veya şort ile havuza girilmesine izin verdiği, haşema giyilmesi durumunda havuzun kapatılacağına dair ifadelerin ardından şikayetçinin, site görevlisi ve yöneticisinden şikayetçi olduğu tespit edilmiştir" ifadesine yer verdi.

Meral Algün'ün Şikayeti

Olayın mağduru Meral Algün, "Ben de havuza girdim ve site görevlisi bu konuda uyarıda bulundu. Biz daha önce böyle bir kuralı öğrenmedik" diyerek durumu açıkladı. Ayrıca, eşinin site yönetimine kendisinin tesettürlü olduğunu belirttiğini ve yasak konusunda daha önce bilgilendirilmediklerini vurguladı.

Ayrımcılık İddiaları

Algün, durumu "Bu, sadece benim problemim değil, ülkede yaşayan tüm tesettürlülerin karşılaştığı bir sorun. 2024 yılında böyle bir ayrımcılığa maruz kalmak benim için oldukça üzücü" sözleriyle dile getirdi.

Mahkeme Süreci

Meral Algün'ün eşi Muhammed Algün de konuyla ilgili hukuki süreç başlatacaklarını belirtirken, "Bu davranışlar ahlaka ve dine aykırıdır ve tasvip edilmemektedir" dedi.

Olayla ilgili hesap sorma ve ayrımcılıkla mücadele etme kararlılığında olduklarını ifade eden Algün çifti, yaşananların ardından bir dava sürecinin başlayacağını açıkladı.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde site sakini kadının haşema giydiği gerekçesiyle havuza alınmamasına ilişkin 2 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde site sakini kadının haşema giydiği gerekçesiyle havuza alınmamasına ilişkin 2 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde site sakini kadının haşema giydiği gerekçesiyle havuza alınmamasına ilişkin 2 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde site sakini kadının haşema giydiği gerekçesiyle havuza alınmamasına ilişkin 2 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.