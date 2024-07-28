Akçakoca'da Havuzda Haşema Krizi: Kadın Şikayetçi Oldu

Akçakoca'da Havuzda Yaşanan Gerginlik

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde, bir kadın site havuzuna haşemayla girmesi engellendiği için emniyete başvurdu.

Olayın Gelişimi

Ayazlı Mahallesi'ndeki bir site sakinlerinden M.A., yazlığının havuzuna haşemayla girmek istediğinde, öncelikle havuz görevlisi ve ardından site yöneticisi tarafından yasaklandığı belirtildi.

Görevlinin, haşemayla girmesi durumunda havuzun kapatılacağı tehdidinde bulunması üzerine M.A., konuyu Akçakoca İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne taşıdı.

Resmi Süreç

Edinilen bilgilere göre, bu şikayet sonrasında ilgili birimler tarafından konuyla alakalı işlem başlatıldı. Havuz Kullanım Kuralları ve Kadın Hakları

Bu olay, havuz kullanım kuralları ve kadın hakları konusunda yeniden tartışmalara yol açarken, toplumsal duyarlılığın önemini bir kez daha gözler önüne serdi.