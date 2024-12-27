Akçakoca'da Kuvvetli Rüzgar: Dalga Boyları 4 Metreyi Buldu

Akçakoca'da Kuvvetli Rüzgar Etkisini Gösteriyor

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde etkili olan kuvvetli rüzgar, deniz üzerinde önemli değişikliklere neden oldu. Rüzgarın etkisiyle dalga boyu yaklaşık 4 metreye kadar yükseldi. Bu durum, kıyı şeridinde zaman zaman istinad duvarlarını aşan dalgalara yol açtı.

Balıkçılar Önlem Almaya Çalışıyor

Olumsuz hava koşulları nedeniyle denize açılamayan balıkçılar, teknelerinin güvenliğini sağlamak amacıyla limana bağladıkları teknelerin halatlarını güçlendirerek önlem aldı.

İlçede, rüzgarın etkisiyle devam eden bu tehlikeli dalgalar, hem yaşam güvenliği hem de kıyı altyapısı açısından dikkatle izleniyor.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde kuvvetli rüzgar nedeniyle denizde dalga boyu yükseldi.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde kuvvetli rüzgar nedeniyle denizde dalga boyu yükseldi.