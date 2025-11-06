Akçakoca'dan Uyarı: Buzhane Balığına Dikkat

Barınak Başkanı Mustafa Karakaş'tan tüketici uyarısı

Akçakoca Balıkçı Barınağı Başkanı Mustafa Karakaş, "Havalar soğuduğu zaman avcılık artacak ve fiyatlar düşecek ama kesinlikle buzhane balıklarını önermiyoruz. Taze ve canlı balık tüketilmesini öneriyoruz" dedi.

Düzce'nin denize açılan kapısı Akçakoca'da balıkçılar avlanmayı sürdürüyor. Denizden balığın az çıkması sebebiyle bazı tezgahlar havuz ve buzhane (dondurulmuş) balıklarıyla desteklenirken, Akçakoca Balıkçı Barınağı Başkanı Mustafa Karakaş'tan vatandaşlara "taze balık" uyarısı geldi.

Karakaş, mezgit, barbun, istavrit ve hamsi'nin taze olduğunu belirterek, buzhane balıklarını önermediklerini söyledi. Karakaş, "Buzhane ve havuz balıklarını tavsiye etmiyoruz. Biz deniz balıkçısıyız. Bütün bilim adamları buzhane balıklarının iyi olmadığını zaten açıklıyorlar. Şu anda taze balık tezgahlarımızda var. Mezgit, barbun, istavrit ve hamsi kesinlikle taze balıktır ve donmuş değildir" dedi.

Fiyatlara da değinen Karakaş, "Balık az çıktığı için fiyatlar yüksek. Havalar soğuduğu zaman avcılık artacak ve fiyatlar düşecek ama kesinlikle buzhane balıklarını önermiyoruz. Taze ve canlı balık kullanılmasını öneriyoruz" diye konuştu.

