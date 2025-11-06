Akçakoca'dan Uyarı: Buzhane Balığına Dikkat

Akçakoca Balıkçı Barınağı Başkanı Mustafa Karakaş, taze ve canlı balık tüketilmesini önerdi; buzhane ve havuz balıklarını tavsiye etmedi.

Yayın Tarihi: 06.11.2025 13:58
Güncelleme Tarihi: 06.11.2025 13:58
Akçakoca'dan Uyarı: Buzhane Balığına Dikkat

Akçakoca'dan Uyarı: Buzhane Balığına Dikkat

Barınak Başkanı Mustafa Karakaş'tan tüketici uyarısı

Akçakoca Balıkçı Barınağı Başkanı Mustafa Karakaş, "Havalar soğuduğu zaman avcılık artacak ve fiyatlar düşecek ama kesinlikle buzhane balıklarını önermiyoruz. Taze ve canlı balık tüketilmesini öneriyoruz" dedi.

Düzce'nin denize açılan kapısı Akçakoca'da balıkçılar avlanmayı sürdürüyor. Denizden balığın az çıkması sebebiyle bazı tezgahlar havuz ve buzhane (dondurulmuş) balıklarıyla desteklenirken, Akçakoca Balıkçı Barınağı Başkanı Mustafa Karakaş'tan vatandaşlara "taze balık" uyarısı geldi.

Karakaş, mezgit, barbun, istavrit ve hamsi'nin taze olduğunu belirterek, buzhane balıklarını önermediklerini söyledi. Karakaş, "Buzhane ve havuz balıklarını tavsiye etmiyoruz. Biz deniz balıkçısıyız. Bütün bilim adamları buzhane balıklarının iyi olmadığını zaten açıklıyorlar. Şu anda taze balık tezgahlarımızda var. Mezgit, barbun, istavrit ve hamsi kesinlikle taze balıktır ve donmuş değildir" dedi.

Fiyatlara da değinen Karakaş, "Balık az çıktığı için fiyatlar yüksek. Havalar soğuduğu zaman avcılık artacak ve fiyatlar düşecek ama kesinlikle buzhane balıklarını önermiyoruz. Taze ve canlı balık kullanılmasını öneriyoruz" diye konuştu.

DÜZCE'DE DENİZDEN BALIĞIN AZ ÇIKMASI NEDENİYLE TEZGAHLAR ZAMAN ZAMAN BUZHANE VE HAVUZ BALIKLARIYLA...

DÜZCE'DE DENİZDEN BALIĞIN AZ ÇIKMASI NEDENİYLE TEZGAHLAR ZAMAN ZAMAN BUZHANE VE HAVUZ BALIKLARIYLA DOLARKEN, AKÇAKOCA BALIKÇI BARINAĞI BAŞKANI MUSTAFA KARAKAŞ VATANDAŞLARI UYARDI.

DÜZCE'DE DENİZDEN BALIĞIN AZ ÇIKMASI NEDENİYLE TEZGAHLAR ZAMAN ZAMAN BUZHANE VE HAVUZ BALIKLARIYLA...

İLGİLİ HABERLER

Staj ve Çıraklık Sigortası TBMM'de: Emeklilik Başlangıcı Sayılacak mı?

Kar Yağışı Alarmı: Zayıf La Nina 39 İli Uyardı — 20 Aralık-20 Ocak Kritik

2026 MTV Zammı Resmen Açıklandı: Yeni MTV Tutarları ve Hesaplama

Resmi Gazete Onayladı: ATV'lerde Kask, Gözlük ve Eldiven Zorunluluğu

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Şırnak'ta Siber Güvenlik Eğitimi: Siber Vatan Programı 2026 Başvuruları Açıldı
2
Kışta Safra Kesesi Uyarısı: Geçmeyen Karın Ağrısına Dikkat
3
BEUN ve TTK iş birliğiyle 'Taş Kömüründe Mekanize Uygulamaları' çalıştayı Zonguldak’ta düzenlendi
4
Germencik'te 19 Ayda 250 Milyon TL Ödendi: Başkan Zencirci'nin 2026 Hedefleri
5
Aliağa'da Hibe Koyun ve Koçlar 110 Üreticiye Teslim Edildi
6
Samsun'da Taksi Şoförü 6 Kişiyi Ustaca Kurtardı
7
Güllü'nün Ölümü: Kızı Tuğyan Hakkında Kan Donduran İfadeler

Fatih Ürek Yaşıyor mu? Avukatından 'Stabil' Açıklama (06 Kasım 2025)

2026 MTV Zammı Resmen Açıklandı: Yeni MTV Tutarları ve Hesaplama

BİLSEM 2026 Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Başvuru Şartları

Nursel Ergin ile Mutfak Bahane Ne Zaman Başlıyor? 10 Kasım ATV 14.00

Kar Yağışı Alarmı: Zayıf La Nina 39 İli Uyardı — 20 Aralık-20 Ocak Kritik

5 Kasım 2025 Reyting Sonuçları: Dün Akşamın Galibi Kim?

2026 Hac Kesin Kayıtları Ne Zaman? Diyanet Takvimi ve e-Devlet

2026 Resmi Tatil Takvimi: 14 Günle 43 Gün Tatil Fırsatı

Elektrik Faturasında Yeni Dönem: Devlet Desteği 2026'da Değişiyor

Staj ve Çıraklık Sigortası TBMM'de: Emeklilik Başlangıcı Sayılacak mı?

İtfaiye Eri Alımı: KPSS 60 ile Bursa ve Eleşkirt’te Toplam 201 Yeni Kadro

Resmi Gazete Onayladı: ATV'lerde Kask, Gözlük ve Eldiven Zorunluluğu