ASKİ Genel Müdürü Akçay: Kesikköprü'de çelik boru bağlantısı bugün tamamlanıyor

Çalışma, yüksek basınç riskini ortadan kaldıracak ve su arzını artıracak

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürü Memduh Aslan Akçay, Kesikköprü İçme Suyu Ana İsale Hattı'nda yürütülen çalışmalara ilişkin basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Akçay, "Allah izin verirse bugün itibarıyla bitiriyoruz ve bağlantısını yapacağız. Bu bağlantıyı yaptıktan sonra bölgede bu nedenle oluşan arızaların tekrar ortaya çıkması engellenmiş olacak." dedi.

Akçay, patlama riski taşıyan 700 metrelik cam-elyaf takviyeli polyester (CTP) boruların çelik borularla değiştirilmesi için başlatılan çalışmaları anlattı. Eylül ayında hat borularında patlama yaşandığını hatırlatan Akçay, çalışmalar sonucunda 7 Ekim'de bağlantıların yapıldığını ancak bu sırada diğer hattın da patladığını, bu nedenle tek hatla Ankara'ya su vermeye devam ettiklerini söyledi.

Yüksek basınç nedeniyle riskleri ortadan kaldırmak amacıyla yeni bir 2 bin 200'lük çelik hat döşemeye başladıklarını belirten Akçay, "Bu hattı tamamen iptal edelim diye yeni hat yaptık. Allah izin verirse bugün itibarıyla bitiriyoruz ve bağlantısını yapacağız. Bu bağlantı yapıldıktan sonra bölgede tekrarlayan arızaların önüne geçmiş olacağız." ifadelerini kullandı.

Akçay, hattın devreye alınmasının ardından Kesikköprü'den Ankara'ya daha yüksek miktarda, kesintisiz ve daha az riskli su temini sağlanacağını vurguladı. CTP boruların yüksek basınca dayanamadığını belirterek, "Biz de o nedenle 13-14 barlık basınç olan yerin tamamını değiştirip doğrudan çelik boruya bağlıyoruz. Artık yüksek basınç olan yerde CTP boru olmayacak, bu yüzden basınçtan dolayı artık risk yok. Şunu söyleyebiliriz: Artık burada bundan sonra böyle bir sorun beklemiyoruz." dedi.

Basınç düşüşü bekleniyor; tankerler hazır

Yüksek kotlardaki bazı konutlarda yaşanan su kesintilerine ilişkin Akçay, vatandaşlara depo (su tankı) yaptırmalarını önerdi. "Burada 1 günlük çalışmamız var. Bu çalışma içerisinde aynı şekilde basınç düşüşü bekliyoruz. Bazı yerlere su gitmeyebilir ama şu anda bütün tankerlerimiz hazır. İsteyen herkese anında tankerlerimizi yönlendireceğiz." diye konuştu.

Yeni döşenen çelik boruların içinin seramik kaplama olması nedeniyle "paslı su riski" bulunmadığını belirten Akçay, müdahale gecikmesine ilişkin soruya hidrolik yönetimi ve modelleme eksiklikleri nedeniyle böyle bir durumun oluştuğunu söyledi. ASKİ'nin, Ankara'nın tüm su dağıtımını yönetecek bir hidrolik modelleme çalışması başlattığını ve bu modelle su miktarı düşse bile etkiyi minimuma indirecek bir sistem geliştirileceğini ifade etti.

Su arzı hedefleri ve kapasite

Akçay, Kesikköprü'deki son çalışmaların ardından verilen su miktarının artacağını belirterek şunları söyledi: "Şu anda iki borudan günde 450 bin metreküp su alıyoruz. Üçüncü boruyu da devreye aldığımızda bunu 600 binin üzerine çıkaracağız. Normalde burası 3 boru ama hiçbir zaman hepsini dolduracak şekilde çalışmamış. Borunun biri kurulduğu günden beri neredeyse atıl. Bu işi tamamladıktan sonra hedefimiz 650 binlere çıkıp barajlarımızdaki suyun azalışını durdurarak, Ankaralıya daha uzun süreli riski yöneterek suyu dağıtabilmek."

Bulut tohumlama ve ek su kaynakları

Barajlardaki ölü hacimlerin devreye alınmasına ilişkin Akçay, Eğrekkaya'da 20 milyon metreküp, Akyar'da 5 milyon metreküp suyu devreye aldıklarını, Çamlıdere'de ise 110 milyon metreküp ölü hacim bulunduğunu söyledi. Bu su kaynakları devreye alındığında, mayıs ayına kadar hiç yağmur yağmasa bile mevcut tüketimle Ankaralıların susuz kalmayacağını belirtti.

Kuraklığa karşı alternatif arayışlarını da aktaran Akçay, Karadeniz'den arıtma yaparak Gerede Tüneli'nden su getirme imkanını değerlendirdiklerini ve bulut tohumlama çalışmalarını gündemde tuttuklarını. Birleşik Arap Emirlikleri ile temas halinde olduklarını, gerekirse uzmanları davet edip Çamlıdere ve Kızılcahamam havzalarında bulut tohumlama yoluyla yağmur yağdırmayı teşvik etmeyi planladıklarını söyledi.

Akçay, ayrıca yağmur hasadı çalışmaları yürüttüklerini ve Kesikköprü'deki son çalışmanın bağlantısının perşembe günü yapılacağını bildirdi. Ankara'daki barajların mevcut yüzde 3,40'lık doluluk oranının aralık sonuna kadar yeteceğini, bu süreçte Çamlıdere'nin ölü hacminin devreye alınacağını ekledi.

Son olarak vatandaşları suyu tasarruflu kullanmaya davet eden Akçay, kademeli su tarifesinin ardından tüketilen su miktarının düştüğünü ifade etti. ASKİ'nin olası fatura etkilerine ilişkin, "Eğer faturalara etkisi olduysa olur tabii. Ancak su kullanımı azaldığı için faturalar da azalmıştır tabii." yanıtını verdi.

