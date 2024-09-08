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Akdamar Kilisesi'nde 12. Geleneksel İbadet Tamamlandı

Van Gölü'ndeki Akdamar Adası'nda, Türkiye Ermenileri Patrikliği tarafından düzenlenen 12. ayin yapıldı.

Yayın Tarihi: 08.09.2024 13:51
Güncelleme Tarihi: 08.09.2024 14:00
Akdamar Kilisesi'nde 12. Geleneksel İbadet Tamamlandı

Akdamar Kilisesi'nde 12. İbadet Gerçekleşti

Van Gölü üzerinde yer alan Akdamar Adası'ndaki tarihi kilisede, Türkiye Ermenileri Patrikliği tarafından düzenlenen yılın en önemli etkinliklerinden biri olan 12. ayin sona erdi.

Patrik Maşalyan'in Açıklamaları

Etkinliğe katılan Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan, “Yüreğimiz mutlulukla dolu. Her geldiğimizde buranın imarının daha da yetkinleştiğini görüyoruz.” şeklinde konuştu. İstanbul, Ermenistan, Amerika Birleşik Devletleri ve Almanya'dan gelen ziyaretçilerle birlikte bu özel ibadeti gerçekleştirdiklerini belirten Maşalyan, “Tarihi mabetlerde ibadet yapmanın kıymetini biliyoruz ve bu yerlerin korunması için herkes gibi bizler de dua ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

Etkinliğin Önemi ve Katılım

Günün erken saatlerinde, Gevaş ilçesindeki iskeleden adaya gelen Maşalyan, din adamlarıyla birlikte ibadette bulundu. Ayin, Kıdemli Peder Drtad Uzunyan yönetiminde gerçekleşti. Katılımcılar mum yakarak dua etti ve ilahiler okudu. Maşalyan, Van Valisi Ozan Balcı ve ekibine gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür etti.

Görsel Anılar

Etkinliğin ardından, Maşalyan, katılımcılarla hatıra fotoğrafı çektirerek anı ölümsüzleştirdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığının özel izniyle yılda bir kez ibadete açılan Van Gölü'ndeki Akdamar...

Kültür ve Turizm Bakanlığının özel izniyle yılda bir kez ibadete açılan Van Gölü'ndeki Akdamar Adası'ndaki kilisede bu yıl 12'ncisi yapılan ayin sona erdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığının özel izniyle yılda bir kez ibadete açılan Van Gölü'ndeki Akdamar...

Kültür ve Turizm Bakanlığının özel izniyle yılda bir kez ibadete açılan Van Gölü'ndeki Akdamar Adası'ndaki kilisede bu yıl 12'ncisi yapılan ayin sona erdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığının özel izniyle yılda bir kez ibadete açılan Van Gölü'ndeki Akdamar...

Kültür ve Turizm Bakanlığının özel izniyle yılda bir kez ibadete açılan Van Gölü'ndeki Akdamar Adası'ndaki kilisede bu yıl 12'ncisi yapılan ayin sona erdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığının özel izniyle yılda bir kez ibadete açılan Van Gölü'ndeki Akdamar...

Kültür ve Turizm Bakanlığının özel izniyle yılda bir kez ibadete açılan Van Gölü'ndeki Akdamar Adası'ndaki kilisede bu yıl 12'ncisi yapılan ayin sona erdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığının özel izniyle yılda bir kez ibadete açılan Van Gölü'ndeki Akdamar...

Kültür ve Turizm Bakanlığının özel izniyle yılda bir kez ibadete açılan Van Gölü'ndeki Akdamar Adası'ndaki kilisede bu yıl 12'ncisi yapılan ayin sona erdi.

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