Akdeniz açıklarında deprem: Kandilli Rasathanesi şiddetini açıkladı

Akdeniz açıklarında deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi'nin yaptığı açıklamaya göre deprem Girit Adası açıklarında gerçekleşti. Depremin 3,6 şiddetinde olduğu belirtildi.

Akdeniz açıklarında deprem: Kandilli Rasathanesi şiddetini açıkladı
Yayın Tarihi:

Akdeniz'de Girit Adası yakınlarında 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi, depremin 11.6 km derinlikte olduğunu açıkladı. 

Ayrıca bugün saat 05.05'te Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem daha oldu. AFAD, depremin merkez üssünün Kırıkhan olduğunu ve 8,94 km derinlikte gerçekleştiğini bildirdi.

Öne Çıkanlar
Telefondan tek SMS atana 50.000 TL'ye kadar nakit imkanı! Bu şartı sağlayanlar hemen parayı kapacak Telefondan tek SMS atana 50.000 TL'ye kadar nakit imkanı! Bu şartı sağlayanlar hemen parayı kapacak
Pasaportu, ehliyeti olanlar dikkat! 6 gün içinde bunu yapmayan 7. günde bu parayı ödeyecek! Pasaportu, ehliyeti olanlar dikkat! 6 gün içinde bunu yapmayan 7. günde bu parayı ödeyecek!
Mars ve Neptün sizi nasıl etkiliyor? DİNÇER GÜNER’den önemli uyarılar: Para, sağlık, iş ve ilişkilerde dikkatli olun! Mars ve Neptün sizi nasıl etkiliyor? DİNÇER GÜNER’den önemli uyarılar: Para, sağlık, iş ve ilişkilerde dikkatli olun!
Çok Okunanlar
e-Devlet'ten başvurmak için son günleriniz! Kaydı olmayanın hakkı elden gidecek e-Devlet'ten başvurmak için son günleriniz! Kaydı olmayanın hakkı elden gidecek İzmir'de Narko-Operasyon: Yılbaşı öncesi 64 ayrı adreste uyuşturucu baskını İzmir'de Narko-Operasyon: Yılbaşı öncesi 64 ayrı adreste uyuşturucu baskını Ali Yerlikaya yılbaşı tedbirlerini açıkladı Ali Yerlikaya yılbaşı tedbirlerini açıkladı Fergio Bey ve takımı: İşte skandalın perde arkası! Fergio Bey ve takımı: İşte skandalın perde arkası! Müge Anlı'da cinayet itirafı! Günlerdir aranıyordu... Cinayeti anbean anlattı! Müge Anlı'da cinayet itirafı! Günlerdir aranıyordu... Cinayeti anbean anlattı! Süper Kupa finali iptal oldu! Suudi Arabistan'a tepkiler büyüyor. Süper Kupa finali iptal oldu! Suudi Arabistan'a tepkiler büyüyor.