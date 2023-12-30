Akdeniz açıklarında deprem: Kandilli Rasathanesi şiddetini açıkladı

Akdeniz'de Girit Adası yakınlarında 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi, depremin 11.6 km derinlikte olduğunu açıkladı.

Ayrıca bugün saat 05.05'te Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem daha oldu. AFAD, depremin merkez üssünün Kırıkhan olduğunu ve 8,94 km derinlikte gerçekleştiğini bildirdi.