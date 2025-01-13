Akdeniz Belediye Başkanı Sarıyıldız ve Meclis Üyeleri Görevden Uzaklaştırıldı

Akdeniz Belediye Başkanı Hoşyar Sarıyıldız ve dört meclis üyesi terör suçlamasıyla görevden uzaklaştırıldı.

Yayın Tarihi: 13.01.2025 08:44
Güncelleme Tarihi: 13.01.2025 08:44
Akdeniz Belediye Başkanı Sarıyıldız ve Meclis Üyeleri Görevden Uzaklaştırıldı

Terör Soruşturması Kapsamında Görevden Uzaklaştırma

İçişleri Bakanlığı, Mersin'de gerçekleşen terör soruşturması çerçevesinde, Akdeniz Belediye Başkanı Hoşyar Sarıyıldız ve 4 belediye meclis üyesinin görevden alındığını duyurdu. Bakanlığın açıklamasına göre, Sarıyıldız, 'terör örgütü propagandası yapmak', 'silahlı terör örgütüne üye olma', 'Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet' ve '2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet' suçlamalarıyla tutuklandı.

Görevden Uzaklaştırma Süreci

Açıklamada, Akdeniz Kaymakamı Zeyit Şener'in Mersin Valiliği tarafından Akdeniz Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildiği vurgulandı. Sarıyıldız'ın, Anayasa'nın 127.nci maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47.nci maddesi gereğince geçici bir tedbir ile görevden alındığı bildirildi.

Diğer Meclis Üyeleri de Görevden Alındı

Belediye meclis üyeleri Nuriye Arslan ve Özgür Çağlar da aynı suçlamalarla tutuklandı. Ayrıca, Hikmet Bakırhan ve Neslihan Oruç da 'PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklama kararı alındığı ifade edildi. Tüm bu isimlerin, Anayasa'nın 127.nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu gereğince geçici olarak görevden uzaklaştırıldığı açıklandı.

İLGİLİ HABERLER

Yeni Açıklandı! 2025 Yılında 4.200 Personel Alınacak

Vakıf Katılım Bankası'ndan Rekor Yüzde 15 Maaş Artışı

Bakan Bayraktar'dan Elektrik ve Doğalgaz Fiyatları İçin Önemli Açıklama!

Köprü ve Otoyol Geçiş Ücretlerine %43 Zam Geldi!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İstanbul'da Suç Örgütüne Baskın: 39 Gözaltı
2
Balıkesir'de İşçi Servisi Devrildi: 25 Yaralı
3
Suudi Arabistan'da Suriye Toplantısı: 'Siyasi Geçiş Sürecine Destek' Vurgusu
4
FBI, Los Angeles Yangınlarındaki Dron Soruşturmasını Başlattı
5
Adana'da Uyuşturucu Ticareti Yapan Sanığa 12 Yıl 6 Ay Hapis Ceza Verildi
6
Şanlıurfa'da Polisin Heimlich Manevrasıyla Çocuk Kurtarıldı

Köprü ve Otoyol Geçiş Ücretlerine %43 Zam Geldi!

Gece Gece İkramiye Müjdesi! 2025 Memur Ödeme Tarihleri Açıklandı

Hazine ve Maliye Bakanı'ndan Devlet Destekli Konut Kredisi Müjdesi

Bakan Bayraktar'dan Elektrik ve Doğalgaz Fiyatları İçin Önemli Açıklama!

TOKİ'den 46 İlde 563 Arsa ve 322 Konut Satışı fırsatı!

İçecek Fiyatlarına Zam! Asgari Ücretin Etkisi Sıfırlandı

Vakıf Katılım Bankası'ndan Rekor Yüzde 15 Maaş Artışı

Yeni Açıklandı! 2025 Yılında 4.200 Personel Alınacak

Emekli Maaşlarına Çifte Zam Fırsatı! Ek Ödemeler Artıyor

TOKİ'den 9-10 Ocak’ta Büyük Arsa Satışı Fırsatı

TBMM'den Borçlulara Müjde: Genel Af İmzalandı!

TBMM'den Aile Hekimleri İçin Önemli Kararlar! Ücretsiz Hizmet Dönemi Başladı