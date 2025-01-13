Akdeniz Belediye Başkanı Sarıyıldız ve Meclis Üyeleri Görevden Uzaklaştırıldı

Terör Soruşturması Kapsamında Görevden Uzaklaştırma

İçişleri Bakanlığı, Mersin'de gerçekleşen terör soruşturması çerçevesinde, Akdeniz Belediye Başkanı Hoşyar Sarıyıldız ve 4 belediye meclis üyesinin görevden alındığını duyurdu. Bakanlığın açıklamasına göre, Sarıyıldız, 'terör örgütü propagandası yapmak', 'silahlı terör örgütüne üye olma', 'Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet' ve '2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet' suçlamalarıyla tutuklandı.

Görevden Uzaklaştırma Süreci

Açıklamada, Akdeniz Kaymakamı Zeyit Şener'in Mersin Valiliği tarafından Akdeniz Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildiği vurgulandı. Sarıyıldız'ın, Anayasa'nın 127.nci maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47.nci maddesi gereğince geçici bir tedbir ile görevden alındığı bildirildi.

Diğer Meclis Üyeleri de Görevden Alındı

Belediye meclis üyeleri Nuriye Arslan ve Özgür Çağlar da aynı suçlamalarla tutuklandı. Ayrıca, Hikmet Bakırhan ve Neslihan Oruç da 'PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklama kararı alındığı ifade edildi. Tüm bu isimlerin, Anayasa'nın 127.nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu gereğince geçici olarak görevden uzaklaştırıldığı açıklandı.