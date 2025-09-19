Akdeniz Bölgesi Keçi Çalıştayı Antalya'da Düzenlendi

Antalya Tarım Konseyi (ATAK), Antalya Ticaret Borsası (ATB) ile Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen çalıştay, bir otelde gerçekleştirildi.

Açılışta Bakanlık Desteği ve Sayılar

Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdür Yardımcısı Erkan Alkan, açılış konuşmasında Türkiye'deki 58 milyon küçükbaş hayvanın 11 milyon 191 bininin keçi olduğunu söyledi. Alkan, sektör için verilen destekleri vurguladı: "Bakanlık olarak küçükbaş hayvan yetiştiriciliğine çok büyük destek veriyoruz. 2024 yılında 150 baş oğlak için 123 bin lira verilirken, bu yıl 211 bin 500 liraya kadar destekleme veriyoruz. 2024'te 36 bin lira olan çoban desteğimiz şu an 81 bin liraya yükseldi."

Bölgesel Perspektif ve Üretim Verileri

Antalya İl Tarım ve Orman Müdürü Fırat Erkal, Akdeniz bölgesinin keçi coğrafyası olduğunu belirterek, sektörde yaygınlaşma hedeflerine dikkat çekti. Erkal, "Hedefimiz, Türkiye'nin insan nüfusuna eş değer küçükbaş nüfusunun olması yönündeki çalışmaları hayata geçirmek. İnşallah bu çalışmanın ilimize, Akdeniz Bölgemize ve ülkemize hayırlı sonuçları olur."

ATB ve ATAK Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır, 2024'te üretilen 22,5 milyon ton çiğ sütün %2,1'inin keçi sütünden elde edildiğini, keçi sütü üretiminde düşüş olmasına rağmen Antalya'nın 24 bin ton ile öne çıktığını söyledi. Çandır, keçi etinin daha az yağlı, daha sağlıklı, sindirimi kolay ve kolesterolü düşük olduğunu vurgulayarak üretimin sofralara farklı bir değer kattığını belirtti. Ayrıca son 30 yılda Türkiye'nin keçi varlığının %19 oranında arttığını, ancak Antalya'da bu dönemde keçi varlığının yarısını kaybettiğini; yine de 628 bin baş keçi varlığı ile ikinci sırada olduklarını söyledi.

Çalıştayın İçeriği

Akademisyenler, veterinerler ve farklı illerden gelen üreticilerin katıldığı çalıştayda, keçi yetiştiriciliğinin ekonomik, kültürel ve gastronomik boyutları ele alındı. Tartışmalar, bölgesel üretimin artırılması ve desteklerin etkin kullanımı ekseninde sürdü.

